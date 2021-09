Que los 'vampiros del sueño' no arruinen tu descanso

Las horas de sueño son esenciales para poder cargar pilas ya que estas nos llena de energía para afrontar las labores diarias

Por: Aracely Castañon

septiembre, 21, 2021 14:53

Dormir lo suficiente es esencial para ayudar a mantener una salud y un bienestar óptimos. Cuando se trata de la salud, el sueño es tan vital como el ejercicio regular y una dieta balanceada.

Hoy en día, las personas no duermen lo que deberían, la tele, el celular, o los videojuegos, son los nuevos "vampiros del sueño".

Las consecuencias al no dormir bien pueden ser muy variadas: estrés, ansiedad, cansancio, somnolencia, poca capacidad para concentrarse, lentitud de respuesta, falta de reflejos, entre otros.

Pero muchas veces los problemas que nos encontramos para dormir, esconden en realidad otras patologías o enfermedades que son las que hacen que el individuo no concilie el sueño.

Los consejos para dormir bien son los siguientes: No cenar mucho antes de ir a dormir. Ir a dormir siempre a la misma hora. Y también levantarse a la misma hora. Evitar ruido y luz. No fumar, no beber alcohol ni café antes de dormir.

Si aún así no puedes dormir es importante acudir con un médico para que te confirme a qué se debe esta alteración.

