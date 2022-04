Publicaciones en redes sobre secuestros son falsas: Fiscalía

La Fiscalía de Nuevo León dijo que estos mensajes que circulan en redes sociales buscan crear miedo y confusión

Por: Redacción INFO7

abril, 12, 2022 15:00

Comentarios

La desaparición de mujeres en la entidad está desatando preocupación en la sociedad y se desconocen los motivos detrás de lo que esta sucediendo.

El caso de María Fernanda encendió las alertas de que podía tratarse de un presunto grupo de secuestrados o trata de personas, sin embargo, esto quedó descartado por la Fiscalía.

El secretario de seguridad, Aldo Fasci, dijo que el 50% de los casos se trata de mujeres que se tienen ubicadas, pero que decidieron no contactarse con sus familiares.

Cuando la comunidad neoleonesa aún se encontraba en "duelo" por el feminicidio de María Fernanda, otra joven, Debanhi Escobar Bazaldua de 18 años, desapareció el pasado 8 de abril después de acudir a una fiesta y fue vista por última vez sobre la carretera a Laredo.

Varias publicaciones de mujeres que alertaban de hombres que presuntamente las intentaron secuestrar o vehículos sospechosos que las seguían comenzaron a compartirse en redes sociales.

"Samuel García esto no es una broma, ya deben ponerse las pilas, si no tienes que salir no salgas, por favor esto está horrible", decía una de las publicaciones.

Los reportes venían desde diversos puntos del área metropolitana de Monterrey y al final de cada publicación pedían a las mujeres estar alertas y evitar salir de noche o andar por las calles solas.

Dichas publicaciones acompañadas de fotos, incluso videos fueron ampliamente difundidos en Facebook creando temor en la sociedad.

¿El 'Bronco' involucrado?

Una publicación explica que estos presuntos intentos de secuestros de niñas y mujeres se debe a que buscan presionar al gobierno de Samuel García para que libere al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Esta información habría sido compartida por una persona que trabaja en el gobierno de Nuevo León.

Fiscalía advierte que publicaciones son falsas.

Ante el revuelo que causaron estas publicaciones, principalmente en Facebook, la Fiscalía de Nuevo León se pronunció al respecto y pidió a la población no creer en información que es falsa.

"Esos mensajes son falsos y buscan crear miedo o confusión. Busquemos fuentes certeras de información para tomar nuestras decisiones", sentenció la Fiscalía en su mensaje en Twitter.

También clasificó como información falsa las presuntas amenazas de levantar a todas las mujeres que vean solas, de todas las edades, niños y niñas, con la intención de que 'El Bronco' sea liberado.

Feliz martes para todos y todas. Han aparecido mensajes y audios en redes sociales señalando secuestros de mujeres o trata de personas. Esos mensajes son falsos y buscan crear miedo o confusión. Busquemos fuentes certeras de información para tomar nuestras decisiones. pic.twitter.com/RTXV26KvhB — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 12, 2022