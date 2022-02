Proyecta Nuevo León dejar horarios escalonados

El Gobierno del Estado propuso que el escalonamiento de horarios en los centros de trabajo, que se dio durante la cuarta ola de la pandemia, sea permanente

Por: Estrella Gracia

febrero, 18, 2022

Iván Rivas, secretario de Economía, explicó que con ello buscan beneficios como mayor productividad de los empleados, ahorro en combustible, disminución del tráfico y de los índices de contaminación, así como mejorar la calidad de vida.

La propuesta es que la industria tenga un horario de entrada a las 7 de la mañana, el sector de servicios a las 8 y el comercio después de las 10, como ello los horarios de salida también serán escalonados y la afluencia en el transporte público será menor.

"Periódicamente lo vamos a estar midiendo para ver quienes están participando y quienes no, en la primera etapa, como lo dijimos, tuvimos muy buenos resultados, pero queremos tener mejores resultados esta vez y no hay forma de saber si así es si no lo medimos, la industria, el servicio, y el comercio, pueden participar, y esperamos que así lo hagan", explicó.

Durante la primera etapa de horarios escalonados se sumó el 75 por cierto de la industria.