Protestan empleados de Simeprode y tiran basura en Congreso

Trabajadores de Simeprode protestaron afuera del Congreso por la ley de residuos, en donde vaciaron sobre la vía pública la basura que traían en varios camiones

Por: Fernando González

octubre, 26, 2022 12:40

Miembros del sindicato de trabajadores de Simeprode protestaron en contra de la propuesta Ley de Manejo de Residuos frente Congreso del Estado, en el centro de Monterrey.

En dicha reforma de ley se pretende privatizar el servicio de recolección de basura en el estado.

Fueron 47 toneladas de basura las que dejaron en el suelo de la calle Matamoros frente al Congreso, además de los residuos, los seis camiones recolectores quedaron detenidos pues Tránsito de Monterrey les bloqueó el paso, por lo que los trabajadores tuvieron que retirarse a pie.

Previo a la protesta, Celso Lugo, secretario del Trabajo de Simeprode, declaró que de no ser atendidos o escuchados por los diputados procederían a vaciar los camiones, cosa que realizaron minutos después.

"Aquí lo primero es que ya trajimos el producto lo vamos a vaciar si los diputados no nos reciben y se lo vamos a dejar hasta que los diputados no nos reciban, porque puede venir Servicios Primarios, pero no se lo vamos a recibir en la planta y se lo vamos a regresar", dijo Lugo.

Ante estos actos, diputados pertenecientes a Movimiento Ciudadano salieron para atender la protesta, pero los manifestantes ya se habían retirado del lugar, e informaron que no les queda de otra más que recoger los residuos y retirar las unidades de Simeprode.

La protesta causó movilización de policía y tránsito de Monterrey, ademas del apoyo por parte de elementos de Fuerza Civil quienes desplegaron antimotines en las escaleras que van rumbo a las puertas del cCongreso.

La autoridad únicamente intervino bloqueando el paso a los tractocamiones que transportaron la basura.