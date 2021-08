Protestan comerciantes de La Alameda por cierre

Alrededor de 300 comerciantes de La Alameda se han visto afectados económicamente tras los cierres ordenados por las autoridades para evitar contagios de Covid

Por: Jesús Vargas

agosto, 03, 2021 10:51

Comentarios

Nuevo León.- Un grupo de comerciantes de La Alameda de Monterrey, exigen que les permitan trabajar.

Desde el pasado martes las bancas y corredores fueron cubiertos para evitar que las personas permanezcan en la zona.

"No podemos trabajar, no podemos circular, no podemos nada, hay mucha gente que viene a caminar, aquí es para caminar, aquí puede andar la gente haciendo sus ejercicios y no se puede, no se puede porque alguien va a pasar y le dicen no, no puede pasar porque si usted pasa aquí lo vamos a arrestar", comentó María Manuela Rodríguez.

Son más de 300 comerciantes.

Aseguran que cuentan con todas las medidas sanitarias para prevenir contagios por Covid-19 y solo buscan que permitan el acceso a las personas para que puedan generar ventas.

"Es incomprensible que todas las demás plazas, todos tenemos necesidad, llámese Colegio, llámese la Macro, llámese la plaza Zaragoza, todas están abiertas, entonces el doctor de la O dijo que no se cerrará nada", indicó Dolores Torres

Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus en marzo de 2020, sus ventas se han visto mermadas y ante la nueva ola de Covid-19 siguen teniendo pérdidas, por eso piden que les permitan trabajar para amortiguar el impacto económico.