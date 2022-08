Proponen en foro buscar fuentes alternas de agua

El foro 'Día Cero', organizado por el PAN, busca aportar soluciones como partido y colaborar en la solución de la grave crisis de agua que enfrenta Nuevo León

Por: Andrea Rodríguez

agosto, 30, 2022 13:54

El Partido Acción Nacional dio inició al foro "Día Cero" en donde plantearon una serie de soluciones para la crisis de agua que enfrenta el estado, entre las cuales se encuentran principalmente más fuentes alternas para suministro de agua.

Asimismo, plantearon aumentar el tratamiento de aguas residuales para diversos usos; y reducir al mínimo el agua no contabilizada.

El presidente estatal del PAN, Hernán Salinas Wolberg, señaló que el propósito del foro, donde participaron expertos relacionados era aportar soluciones como partido y colaborar en la solución de la grave crisis que se está enfrentando, ya que el tema del agua, iba más allá de temas políticos.

Fue el ex secretario de Medio Ambiente estatal, Fernando Gutiérrez Moreno, quien señaló que entre otras fuentes alternativas de suministro de agua están Monterrey VI; desalar agua; buscar reducir al mínimo, el porcentaje de agua no contabilizada, aquel producto del robo de agua, de pozos no registrados, o de la gran cantidad de fugas sin reparar que provocan, se desperdicien miles de litros diarios.

Otra de las participaciones fue la del ex director nacional de la Comisión del Agua, José Luis Luege Tamargo, quien habló del proceso de sobre explotación de los mantos acuíferos, lo que tiene a todo el país en una situación de estrés hídrico, donde se está al borde de acabar con las fuentes subterráneas de agua.

Por lo que señaló que es urgente, además de obras como el acueducto y otra presa, el invertir y recurrir más a la reutilización de aguas residuales, lo cual haría que se eficientara más el uso de agua potable.