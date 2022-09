Proponen cárcel por desatender 'telarañas' de cableado

Hasta 9 años de prisión y multas económicas por desatender el cableado urbano y propiciar "telarañas" en los postes, propone el grupo legislativo del PAN

Por: David Cázares

septiembre, 14, 2022 12:58

A través de reformas al Código Penal, la Ley Ambiental, y la Ley de Desarrollo Urbano, se propone que tanto las autoridades municipales como estatales puedan interponer sanciones contra los responsables en las compañías de telecomunicaciones.

"El que no quite cableado en desuso, cableado peligroso o no cumpla con las normas Federales, puede ser acreedor a multas municipales, estatales e incurrir en un delito por estar poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente.

"Multas a quien no atienda una solicitud de la autoridad; de uno a nueve años de prisión y multas de 30 a 150 cuotas", detalló el diputado Luis Susarrey.

De acuerdo con el legislador, la bancada panista buscará que la iniciativa se apruebe dentro de este periodo de sesiones.

En ese sentido, Patricia Pérez, activista que colaboró en la redacción de la propuesta, llamó al resto de los diputados a que den celeridad al proyecto.

"Quiero convocar a la ciudadanía a que se involucre y participe visitando a sus diputados para que apoyen la iniciativa y podamos resolver la problemática", dijo Pérez.

