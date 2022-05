Propone PRI garantizar educación a estudiantes sobresalientes

Las legisladoras Perla Villarreal y Ana González piden que se garanticen en los planteles educativos las herramientas necesarias, así como maestros capacitados

Por: Frida Rodríguez

mayo, 05, 2022 15:05

Con el objetivo de incluir educación especial para los alumnos superdotados, sobresalientes, con déficit de atención e hiperactividad, las diputadas del PRI, Perla Villarreal y Ana González, presentaron una iniciativa a la Ley de Educación del Estado.

Ante ello, las legisladoras piden que se garanticen en los planteles educativos las herramientas necesarias, así como maestros capacitados.

"Estamos pidiendo que se incluya en todo el ámbito de la educación especial al grupo de alumnos sobresalientes, superdotados y talentos especiales, que se hagan las evaluaciones correctas que se les den talleres y capacitaciones a los maestros y a los alumnos y padres de familia se les den terapias y el acompañamiento correcto a lo largo de su desarrollo educativo", dijo Villarreal Valdez.

En esta problemática, señalaron que en Nuevo León hay aproximadamente 30 mil niños, niñas y adolescentes sobresalientes o superdotados que no son atendidos adecuadamente en las escuelas públicas y privadas.

"Tenemos identificadas las situaciones, pero si no están plasmadas en el papel, no tenemos un resultado, no son cifras tan pequeñas, son cifras que realmente llaman la atención y que se busca también esta inclusión e igualdad en la educación, y con esto se busca que ellos también sean tomados en cuenta para tener un futuro como queremos de todos nuestros niños de Nuevo León", expresó la legisladora Ana González.

Las diputadas priístas, mencionaron que la próxima semana estarán atendiendo a padres de familia que están desesperados por esta problemática, ya que no están recibiendo a sus hijos en ningún plantel.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS