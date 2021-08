Promueven marcha por la 'libertad nacional'

Organismos civiles marcharán este viernes 13 de agosto en contra de diversas imposiciones de la Secretaría de Salud estatal

Por: Rosalinda Tovar

agosto, 11, 2021 15:14

Nuevo León.- Tribuna de Vigilancia Ciudadana A.C, Conuvive y Mexicanos Patriotas X La Verdad, marcharán este viernes 13 de agosto en contra de diversas imposiciones de la Secretaría de Salud del estado.

La manifestación se realizará a las 7:00 de la noche partiendo de la avenida Juárez, en el Centro de Monterrey, dirigiéndose por Ocampo hasta llegar a la Explanada de los Héroes en Palacio de Gobierno.

Argelia Montes, dirigente de Tribuna de Vigilancia Ciudadana, señaló que lo que se busca es que las autoridades atiendan al llamado de no al cierre de negocios, retiro de cubrebocas, entre otros.

"Es para decir: no al cubrebocas, no al cierre de negocios, no al quédate en casa, no al pasaporte Covid, qué te tienes que vacunar para que te den un pasaporte para que puedas entrar.

"Queremos ya que se termine todo este relajo, es una falsa pandemia es una mentira y muchas mentiras detrás de todo esto, en estados de Europa se están revelando", afirmó.

La activista mencionó que todo el tiempo el ser humano está expuesto a lo largo de su vida a diferentes virus, por lo que no se puede mantener encerrada a la población.