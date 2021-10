Prometen 50% más policías para 'refundar' Fuerza Civil

Cabe precisar que este acuerdo se da en el marco de un alza en la violencia en la entidad, pues de acuerdo con datos de la Fiscalía de Justicia casi todos los delitos se han disparado en los últimos seis años.

ACUSA SAMUEL QUE ´BRONCO´ DESATENDIÓ LA SEGURIDAD

Durante la firma del acuerdo por la seguridad de Nuevo León, el gobernador Samuel García acusó que su antecesor Jaime Rodríguez Calderón desatendió el tema, pues aseguró que no participó en las reuniones de seguridad convocadas por la Federación.

En su mensaje tras signar el pacto el mandatario estatal aseveró "me dio mucha pena cuando fui a visitar a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela, yo le reclamaba que a mi juicio nos faltaban elementos castrenses en Nuevo León, que si nos mandaban más, y me saca una presentación y me dijo ´con gusto señor.gobernador, pero requerimos ver el ánimo de colaboración el actual gobierno, el anterior de 720 reuniones asistió a cero´. Cómo mejoramos la seguridad si el principal interesado que es el gobernador no asiste con las otras fuerzas".