Proceso contra ex secretario de Monterrey sigue en pie

Genaro García está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones.

Por: Elizabeth Cruz

marzo, 14, 2022 17:41

El proceso de investigación en contra del ex secretario de Ayuntamiento, Genaro García, de la pasada administración de Adrián de la Garza, sigue en proceso.

Durante un evento público, el actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, informó que García ha promovido varios amparos en contra del proceso.

Además, el ex funcionario no ha acudido a los citatorios, pero según Colosio, esto no perjudica la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y el uso indebido de funciones.

