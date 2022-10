PRI propone reforma para proteger a los consumidores

Foto: Especial

Se busca que el consumidor no tenga la necesidad de demostrar fallas en el producto, sino que el proveedor pruebe la calidad del mismo.

Por: Devany Gámez

octubre, 02, 2022 15:29

Con el fin de proteger a todos los consumidores, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, propuso una iniciativa de reforma para que el consumidor no tenga la necesidad de demostrar que su producto presenta fallas de origen, si no que el proveedor tenga que demostrar la calidad en la fabricación del producto, pues a veces los productos llegan dañados y al no ser falla de ``fabricación´´no hacen válida una garantía.

Esto nace debido a que por el confinamiento del Covid-19, las compras en línea tuvieron un notable incremento, y en muchas ocasiones los ciudadanos al no verificar bien el producto por internet, cuando llegan a sus manos resulta con fallas.

Esta iniciativa de reforma es hacia la Ley Federal de Protección al Consumidor, contemplando posibles modificaciones en el artículo 82 con el fin de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, cuidando que reciban un producto sin fallas.

