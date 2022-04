Prevén segunda autopsia de Debanhi Escobar

Luego de que la ONG de derechos humanos señalara indicios de abuso sexual y anomalías en investigación, la familia de Debanhi Escobar pedirá un segundo peritaje

Por: David Cázares

abril, 23, 2022 11:38

Tras señalar que se tienen indicios de que Debanhi Escobar fue abusada sexualmente antes de morir, y acusar anomalías en la investigación de la Fiscalía de Nuevo León, el padre de la joven informó que de ser necesario se realizará una exhumación para practicar una segunda autopsia al cuerpo.

Para continuar con las indagatorias, la familia dijo que se apoyará en todas las instancias posibles, y que ya llamaron a organizaciones no gubernamentales para solicitar asesoría.

Precisó que la ONG denominada "Comisión Internacional de los Derechos Humanos" ya realiza trámites para la elaboración de un nuevo peritaje.

"Tenemos suficiente material para continuar con los estudios para un segundo peritaje por parte de personal especializado del Hospital Universitario. Estamos esperando la orden federal para iniciarlo", expresó Omar Tamez, miembro de la organización, quien reveló que la solicitud se realizó durante la madrugada del sábado.

Sin embargo, pese a la posibilidad de realizar una segunda autopsia, el cuerpo de Debanhi Escobar será sepultado la tarde del sábado en el municipio de Galeana, Nuevo León.

"La familia está dispuesta a una exhumación en caso de que lo requiera la autoridad pero se tienen elementos suficientes para que el cuerpo ya descanse", dijo Tamez.

Además, el padre de Debanhi informó que la familia ya tiene contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que autoridades federales ya se encuentran en el estado para apoyarlos.

"Vinieron a ponerse a las órdenes y van a determinar si se integran o no, ya depende de lo que diga el presidente", declaró Mario Escobar.

Reiteró que seguirán buscando justicia y que están dispuestos a apoyar a familias de jóvenes desaparecidas, como Yolanda Martínez.

"No vamos a descansar, así como no descansamos hasta encontrar a Debanhi, no descansaremos hasta encontrar a los culpables. Caiga quien caiga, tope donde tope.

"Ya no queremos más desaparecidos en Nuevo León. Estamos hartos de que nos entreguen a nuestras hijas muertas. No vamos a parar para esclarecer las desapariciones. Yolanda Martínez también es importante, y si también tengo que ir a buscarla lo vamos a hacer", sentenció.

