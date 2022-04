Presume abogado del 'Bronco' influencias; lo desmienten

Funcionario del gobierno de Nuevo León se deslinda mediante una carta de cualquier relación con Miguel Zárate, abogado del 'Bronco'

Por: Rosalinda Tovar

abril, 07, 2022 10:25

Pareciera que se le empieza a caer el "teatrito" al abogado del Bronco, Miguel Zárate.

Esto porque luego de que el abogado ha estado presumiendo tener influencias con el actual gobierno de Nuevo León, ya empezaron a surgir las voces que lo desmienten.

La primera de ellas, la del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana, Juan Isidoro Luna Hernández quien se deslindó de cualquier relación vinculada con Zárate.

Lo anterior, dado que el jurista aseguraba tener influencias en Gobierno del Estado, y con ello ganar favores en sus gestiones como defensor de los antes citados.

Fuentes allegadas revelaron a INFO7 que Zárate usaba de argumento ser supuesto socio del funcionario, con lo que buscaba persuadir a jueces y otros encargados del área judicial.

Sin embargo, tal relación quedó desmentida este jueves por el propio Luna, quién mediante una carta de la que está edición tiene copia, se deslindó de Zárate.

"Les informo que no tengo ninguna relación con el despacho Zárate Abogados, no soy socio, no formo ni he formado parte de las personas morales que lo constituyen, ni tengo ni he tenido participación accionaria o partes sociales en esa sociedad civil o en alguna otra vinculada al despacho, ni tengo algún tipo de beneficio, remuneración, comisión o retribución económica en los asuntos que se atienden en ese estudio jurídico.

"No tengo injerencia, conocimiento, patrocinio, ni participación en los asuntos legales que esa firma legal o cualquier otra lleven en contra del Estado de Nuevo León, incluyendo sin limitar la defensa de funcionarios públicos en el pasado o actualmente, o negocios jurídicos relacionados a esos temas de corrupción o de cualquier otra índole", dicta el escrito.

Añadió que en sus 35 años de trayectoria se ha desempeñado dentro de los principios de respeto, lealtad y profesionalismo, sobre todo ahora como servidor público.

