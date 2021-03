Presenta Clara Luz la Agenda Verde

La candidata a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, presentó su propuesta de Agenda Verde en Nuevo León, en favor de un mejor medio ambient

| 22/03/2021 | ionicons-v5-c 18:20 | - Olivia Martínez |

Monterrey.- La candidata a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, presentó su propuesta de Agenda Verde en Nuevo León, en favor de un mejor medio ambiente.

En el parque ecológico La Huasteca, en Santa Catarina, la abanderada advirtió que evitará que las gasolinas de mala calidad se distribuyan en nuestro estado.

"Lo primero que voy a hacer es cambiar el tipo de gasolina que se distribuye en el Estado y que ya no es posible que sigamos respirando y que nos estén envenenando a todos. Cero gasolinas tóxicas para Nuevo León", dijo.

La aspirante por la alianza electoral que integran los partidos políticos Morena, PT, Partido Verde y Panal defendió al gobierno federal y aclaró que el que ha fallado es el gobierno estatal, que sólo ve por sus intereses.

"El medio ambiente en Nuevo León está agonizando, los gobiernos anteriores nunca han hecho nada para impedir esta muerte que se está dando al medio ambiente".

te puede interesar Francisco Cienfuegos se compromete con crear Instituto de Bienestar Animal

"Porque no pueden hacer nada, porque no saben cómo hacer nada, porque no les importamos, porque están llenos de complicidades, de intereses entre unos cuantos y muy preocupados por única y exclusivamente sus negocios", criticó.

Flores Carrales prometió aumentar al menos 10 por ciento el territorio de áreas naturales protegidas.

También planteó crear un instituto desconcentrado del medio ambiente, que estudiará los efectos del cambio climático, establecerá normas y sistemas de medición efectivos y políticas públicas para el uso del agua, además de cuidar el aire, el manejo de la basura y su reciclaje.

Se comprometió a promover la transición hacia energías limpias en el sector privado y oficial, incluyendo la Refinería de Pemex y el transporte público y particular.