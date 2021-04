Presa Cerro Prieto casi seca; amenazan con racionar agua en metrópoli regia

Garza González recalcó que con lo que se tiene actualmente de agua, "en teoría" están asegurados 12 meses de consumo, pero solamente dos meses, si el consumo es de 24 horas al día.

"(Tandeo) sí, sería la palabra, todavía no estamos seguros ni en horarios ni en zonas, obviamente nosotros pretendemos que la zona sea rotada para que no impacte siempre a la misma población, si no las partes altas van a ser las más sufridas siempre, entonces vamos a tratar de ver cómo saneamos eso, es lo último a lo que queremos llegar a un tandeo", apuntó Garza.

De acuerdo con el reporte diario del llenado de presas de la Comisión Nacional del Agua, Cerro Prieto tenía hasta ayer 52 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua de los 300 que le caben al embalse.

En tanto, el promedio de almacenamiento de las tres presas en el estado que incluye a El Cuchillo y La Boca, es de 47 por ciento.

Amalio Rodríguez, director del área técnico de la Cuenca Río Bravo de la Conagua señaló que Cerro Prieto no estaba así desde hace más de 30 años.

"El registro más bajo que teníamos de almacenamiento, estamos hablando en los años noventa, teníamos 58 millones (de Mm³) al día de hoy tenemos 52 millones de almacenamiento de metros cúbicos", puntualizó el funcionario de la Conagua.

Según registros de Agua y Drenaje de Monterrey, tan sólo en los últimos cuatro años, el consumo en la zona metropolitana se ha disparado casi 10%, pues en 2017 se gastaban 13.9 m³ por segundo y año con año ha ido aumentando hasta llegar al 2021 con 15.5 m³ por segundo.

El pasado martes, El Horizonte dio a conocer que en comunidades del municipio de Doctor Arroyo prácticamente se están muriendo de sed porque desde hace nueve meses no llueve y los estanques están vacíos.

También se informó que el Monitor de Sequía en México, de la Conagua, reportó que todos los municipios tienen algún tipo de sequía, pero crecieron 133% la cantidad de municipios en extrema.

"Tenemos un año crítico, no empezó la crisis hoy, empezó desde el año pasado, obviamente se está acabando el agua, ya vieron los niveles que tenemos en la presa Cerro Prieto del 17%", subrayó Gerardo Garza González.