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¡Prepárate! Este lunes cortarán el agua en estas colonias

Colonias de Apodaca, Pesquería, Zuazua, Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe se verán afectadas con la reducción al máximo del servicio de agua

  • Por: Eduardo Salazar
  • marzo, 27, 2022 16:15

Nuevo León.- Este lunes 28 de marzo, varias colonias de los municipios de Apodaca, Pesquería, Zuazua, Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe estarán involucradas por primera vez en el programa "Agua para todos", que implica la reducción al máximo en el servicio de agua potable.

Recordemos que el programa arrancó oficialmente el pasado martes 22 de marzo con sectores ubicados en Guadalupe, San Nicolás y Juárez.

A continuación, te presentaremos el listado de colonias cuyo servicio de agua potable se verá reducido al máximo, para verificar la información, puedes accesar a https://ahorratetoca.mx/

APODACA

  1. ACCADIA RESIDENCIAL
  2. AGUA FRÍA
  3. ALAMOS DEL PARQUE
  4. ALMERIA
  5. ALTABRISA 1
  6. ALTABRISA PREMIER
  7. ALTAMURA RESIDENCIAL
  8. ALTARIA
  9. ALVENTO
  10. AMBERES RESIDENCIAL
  11. ANDALUCÍA 1 
  12. ANDALUCÍA 2
  13. ANDANA RESIDENCIAL
  14. ANTIGUA CARR. A ROMA (CRYOINFRA)
  15. ANTIGUA SANTA ROSA
  16. APODACA CENTRO
  17. ARA CRYSTAL LAGOONS 
  18. ARBADO 1ER SECTOR
  19. ARBADO SECTOR 2
  20. ARBADO SECTOR FLORESTA
  21. ARBADO SECTOR MONARCA
  22. ARBOLEDAS DE SANTA ROSA 5° SECTOR - PRIVADAS PONIENTE
  23. ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 1
  24. ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 2
  25. ARBOLEDAS DEL VIRREY
  26. ARIA RESIDENCIAL
  27. ARTEMIO TREVIÑO CHAPA
  28. ASTURIAS 
  29. BALCONES DE SANTA ROSA
  30. BALCONES DEL MEZQUITAL
  31. BENITO JUÁREZ
  32. BONATERRA
  33. BOSQUE BOREAL 
  34. BOSQUE DE AGUA
  35. BOSQUE REAL 1
  36. BOSQUE REAL 2
  37. BOSQUE REAL 3ER SECTOR
  38. BOSQUES DE HUINALA
  39. BOSQUES DE SAN MIGUEL 
  40. BOSQUES DE SANTA ROSA
  41. BUGAMBILIAS DE HUINALA
  42. BURÓCRATAS MUNICIPALES
  43. CALABRIA RESIDENCIAL
  44. CAMINO AL OJO DE AGUA
  45. CANTIZALES 
  46. CAPELLANÍA
  47. CARR. MIGUEL ALEMAN (clinica 67 IMSS, VIDRIERA SANTOS)
  48. CASAS REALES DE APODACA
  49. CENTRIKA HUINALA (ANTES ESTANCIAS HUINALA)
  50. CERRADAS ÁMBAR SECTOR OTE
  51. CERRADAS CONCORDIA 1 SECTOR
  52. CERRADAS CONCORDIA 2 SECTOR
  53. CERRADAS DE RINCONADA
  54. CERRADAS DE SANTA ROSA 2
  55. CERRADAS DE SANTA ROSA 3ER SECTOR 
  56. CERRADAS DE SANTA ROSA SECTOR PREMIERE
  57. CERRADAS DEL PARQUE
  58. CERRADAS DEL PARQUE PREMIER
  59. CERRADAS LA TOSCANA
  60. CERRADAS MAGENTA
  61. CERRADAS PROVIDENCIA
  62. CERRITOS DE AGUA FRÍA - 1A ETAPA
  63. CIUDAD NATURA 1ER SECTOR
  64. CIUDAD NATURA 3ER SECTOR
  65. COLINAS DE SAN MIGUEL
  66. COLONIAL APODACA
  67. COLONIAL HUINALA
  68. CONSTITUCIÓN (CALLE), (GASOLINERA Y SÚPER 7)
  69. CORINTO RESIDENCIAL SECTOR ATENAS
  70. CORINTO RESIDENCIAL SECTOR GRECIA
  71. CORINTO RESIDENCIAL SECTOR OLIMPO
  72. CORTIJO LAS PALMAS
  73. COSMOPOLIS
  74. COSMOPOLIS - 2° SECTOR
  75. DEMAX AEROPUERTO
  76. EJIDO EL MEZQUITAL
  77. EL CAMPANARIO
  78. EL MANANTIAL 1
  79. EL MANANTIAL 2
  80. EL MEZQUITAL
  81. EL MOLINO
  82. ESTANCIAS VALLE DE PLATA 1ER SECTOR
  83. ESTANCIAS VALLE DE PLATA 2DO SECTOR
  84. ESTANCIAS VALLE DE PLATA 3ER SECTOR
  85. ESTANCIAS VALLE DE PLATA 4TO SECTOR
  86. EX - HACIENDA SAN FRANCISCO 
  87. EX - HACIENDA SANTA ROSA
  88. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ELICAN
  89. FRANCISCO ELIZONDO
  90. FUENTES DE SANTA LUCIA
  91. FUTURO APODACA
  92. GARCIA MIRELES
  93. HABITAT LAS PALMAS
  94. HACIENDA DE LOS NOGALES
  95. HACIENDA DEL CARMEN
  96. HACIENDA DEL MEZQUITAL
  97. HACIENDA EL CAMPANARIO
  98. HACIENDA LAS MARGARITAS
  99. HACIENDA LAS PALMAS
  100. HACIENDA LAS YUCAS
  101. HACIENDA LOS ENCINOS
  102. HACIENDA LOS PINOS 1
  103. HACIENDA LOS PINOS 2
  104. HACIENDA RINCONADA
  105. HACIENDA SANTA ISABEL
  106. HACIENDA SANTA ISABEL 2
  107. INDUSTRIAL APODACA
  108. INDUSTRIAL COSMOPOLIS
  109. INDUSTRIAL ELICAN
  110. INDUSTRIAL SAN CARLOS
  111. INDUSTRIAL SG
  112. INSURGENTES
  113. JACALES (AVE. SENDERO, KFC Y SÚPER 7)
  114. JARDINES DE APODACA 
  115. JARDINES DE LAS PALMAS
  116. JARDINES DE LOS PINOS
  117. JARDINES DE SAN ANDRÉS
  118. JARDINES DE SAN PATRICIO
  119. JARDINES DE SANTA ROSA
  120. JARDINES DEL VIRREY
  121. KATAVIA RESIDENCIAL
  122. KEBANA 1ER SECTOR
  123. LA CONDESA
  124. LA HACIENDA 1
  125. LA HACIENDA 2
  126. LA MORADA 1
  127. LAS AMÉRICAS
  128. LAS HUERTAS 1
  129. LAS HUERTAS 2
  130. LAS PRADERAS 3ER SECTOR
  131. LOMAS DE LA PAZ
  132. LOMAS DE SAN ISIDRO
  133. LOMBARDÍA RESIDENCIAL
  134. LOS AMARANTOS 1
  135. LOS AMARANTOS 2
  136. LOS CANDILES
  137. LOS CANTÚ
  138. LOS CASTAÑOS PRIVADA RESIDENCIAL 
  139. LOS CERRITOS DE AGUA FRÍA
  140. LOS ENCINOS
  141. LOS FRESNOS 
  142. LOS FRESNOS 01
  143. LOS FRESNOS 02
  144. LOS FRESNOS 03
  145. LOS FRESNOS 04
  146. LOS FRESNOS 08
  147. LOS FRESNOS 09
  148. LOS FRESNOS 10
  149. LOS FRESNOS NORTE
  150. LOS LIRIOS
  151. LOS MURALES
  152. LOS OLIVOS RESIDENCIAL
  153. LOS OLMOS
  154. LOS PINCELES
  155. LOS PINOS 1
  156. LOS PINOS 2
  157. LOS PINOS 3
  158. LOS PINOS 4
  159. LOS PINOS 5
  160. LOS SOLES
  161. LOS TRES NOGALES
  162. LOS VITRALES
  163. MADEIRA RESIDENCIAL
  164. MAGNOLIAS 1
  165. MAGNOLIAS 2
  166. METROPLEX 1
  167. MILENIUM RESIDENCIAL
  168. MIRADOR DE APODACA
  169. MIRADOR DEL TOPO
  170. MIRASOL RESIDENCIAL
  171. MISION DE HUINALA
  172. MISION DE LOS OLIVOS
  173. MISIÓN DE SAN JOSÉ 1
  174. MISIÓN DE SAN JOSÉ 2
  175. MISIÓN DE SAN JOSÉ SEC. PRIVADAS
  176. MISIÓN DEL PARQUE
  177. MISIÓN FUNDADORES 1
  178. MISIÓN FUNDADORES 2
  179. MISION REAL
  180. MODENA
  181. MODERNO APODACA 
  182. MOLINOS SAN FRANCISCO (ANTES MOLINOS Y HUIZACHE))
  183. MONETTA 1ER SECTOR
  184. MUJERES ILUSTRES (FOMERREY 4)
  185. MURAN 1
  186. MURAN 2
  187. NOVA APODACA 
  188. NUEVA DEMOCRACIA
  189. NUEVO AMANECER (FOMERREY 104)
  190. NUEVO AMANECER 1
  191. NUEVO LAS PUENTES
  192. NUEVO LAS PUENTES 3
  193. NUEVO LAS PUENTES 4
  194. NUEVO LAS PUENTES 5
  195. NUEVO LAS PUENTES 6
  196. NUEVO MEZQUITAL
  197. PARAJE DE SANTA ROSA
  198. PARAJE SANTA ROSA - SECTOR SUR
  199. PARQUE DE INV. E INOV. TECNOLOGICO
  200. PARQUE INDUSTRIAL APODACA
  201. PARQUE INDUSTRIAL APODACA
  202. PARQUE INDUSTRIAL FINSA
  203. PARQUE INDUSTRIAL HUINALA
  204. PARQUE INDUSTRIAL KUADRUM
  205. PARQUE INDUSTRIAL PROLOGIS PARK MTY
  206. PASEO DE APODACA
  207. PASEO DE LA LOMA
  208. PASEO DE LAS FUENTES
  209. PASEO DE LAS PALMAS 1
  210. PASEO DE LAS PALMAS 2
  211. PASEO DE LAS PALMAS 3
  212. PASEO DE LAS PALMAS 4
  213. PASEO DE LOS NOGALES
  214. PASEO DE LOS NOGALES (SANTA ROSA)
  215. PASEO DE LOS PINOS
  216. PASEO SANTA ROSA 1
  217. PASEO SANTA ROSA 2
  218. PASEO SANTA ROSA 3
  219. PASEO SANTA ROSA 4
  220. PASEO SANTA ROSA 6
  221. PEDREGAL DE APODACA
  222. PEDREGAL DEL VALLE
  223. PLAZA COMERCIAL LAS PALMAS (SORIANA FRESNOS)
  224. PLAZA COMERCIAL SENDERO APODACA (AVE. CONCORDIA # 800)
  225. PORTAL DE ANÁHUAC
  226. PORTAL DE HUINALA
  227. PORTAL DE SANTA ROSA 1
  228. PORTAL DE SANTA ROSA 2
  229. PORTAL DE SANTA ROSA 3
  230. PORTAL DE SANTA ROSA SECTOR DIAMANTE
  231. PRADERAS DE APODACA
  232. PRADERAS DE HUINALA
  233. PRADERAS DE LA ENRAMADA
  234. PRADOS DE LA CIENEGUITA
  235. PRADOS DE LOS PINOS
  236. PRADOS DE SANTA ROSA
  237. PRADOS DEL VIRREY
  238. PRIVADA CEREZO
  239. PRIVADA DE SANTA MARTA
  240. PRIVADA LOS OLMOS
  241. PRIVADA LUMENA
  242. PRIVADA NO. 103 (ANTES RINCÓN DE LOS NOGALES)
  243. PRIVADA TIARA 
  244. PRIVADAS BORNEO
  245. PRIVADAS DE RINCONADA
  246. PRIVADAS DE SANTA ROSA 
  247. PRIVADAS DE SANTA ROSA 2° SECTOR 
  248. PRIVADAS DE SANTA ROSA V
  249. PRIVADAS DEL REY
  250. PRIVADAS DEL REY II
  251. PRIVALIA CONCORDIA
  252. PRIVALIA CONCORDIA 2
  253. PRIVALIA HUINALA
  254. PUEBLO NUEVO
  255. QUINTA COLONIAL 6TO SECTOR
  256. QUINTA COLONIAL APODACA 1
  257. QUINTA COLONIAL APODACA 2
  258. QUINTA COLONIAL APODACA 3
  259. QUINTA REAL 2° SECTOR 
  260. RADICA
  261. REAL DE APODACA
  262. REAL DE SAN ANDRÉS 
  263. REAL HACIENDA DE HUINALA
  264. RECOVA
  265. REGIO PARQUE INDUSTRIAL
  266. RENACERES RESIDENCIAL
  267. RENACERES RESIDENCIAL 3
  268. RESERVA ACANTO
  269. RESERVA DE SAN FRANCISCO
  270. RESIDENCIAL APODACA
  271. RESIDENCIAL APODACA 1ER SECTOR 
  272. RESIDENCIAL APODACA 2° SECTOR
  273. RESIDENCIAL HACIENDA DEL MORO
  274. RESIDENCIAL LA ENRAMADA 4
  275. RESIDENCIAL LA ENRAMADA 5
  276. RESIDENCIAL LA ENRAMADA 6
  277. RESIDENCIAL LAS ESTANCIAS
  278. RESIDENCIAL LAS PALMAS
  279. RESIDENCIAL LAS PALMAS 2
  280. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 01
  281. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 02
  282. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 03
  283. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 04
  284. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 05
  285. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 06
  286. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 07
  287. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 08
  288. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 09
  289. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 10
  290. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 11
  291. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 12
  292. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 1
  293. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 2
  294. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 3
  295. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 4
  296. RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 5
  297. RESIDENCIAL LOS LIENZOS
  298. RESIDENCIAL LOS ROBLES
  299. RESIDENCIAL SAN BENITO
  300. RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
  301. RESIDENCIAL VALLE AZUL
  302. RINCÓN DE GALICIA 2
  303. RINCON DE HUINALA
  304. RINCON DE LA GLORIA
  305. RINCÓN DE LA MORALEJA
  306. RINCON DE SAN MIGUEL
  307. RINCÓN DE SANTA ROSA
  308. RINCONADA COLONIAL DE APODACA
  309. RINCONADA COLONIAL DE APODACA 6
  310. RINCONADA COLONIAL DE APODACA 9
  311. RIVERAS DE HUINALA
  312. ROBLES LOS, RESIDENCIAL 
  313. SAN FRANCISCO
  314. SAN FRANCISCO 2
  315. SAN IGNACIO
  316. SAN ISIDRO
  317. SANTA ALICIA
  318. SANTA ANITA
  319. SANTA CECILIA 1
  320. SANTA CECILIA 2
  321. SANTA CECILIA 3
  322. SANTA CECILIA 4
  323. SANTA CECILIA 5
  324. SANTA CECILIA 6
  325. SANTA CECILIA 7
  326. SANTA CECILIA 8
  327. SANTA ELENA 1
  328. SANTA ELENA 2
  329. SANTA MONICA
  330. SANTA ROSA
  331. SANTA SOFIA
  332. SANTA TERESITA
  333. SANTO TOMAS
  334. SEBASTIAN ELIZONDO
  335. SIERRA LA ESPERANZA
  336. SOLES, LOS (ANTES QUINTA COLONIAL DE APODACA 5°SECTOR)
  337. TERRANOVA ELITE
  338. TRIANA
  339. TRIANA SECTOR BOSQUES
  340. TRIANA SECTOR PALMAS
  341. VALLE DE APODACA 1
  342. VALLE DE APODACA 2
  343. VALLE DE APODACA 3
  344. VALLE DE APODACA 4
  345. VALLE DE LAS BUGAMBILIAS
  346. VALLE DE LAS FLORES
  347. VALLE DE LAS PALMAS 1 SECTOR
  348. VALLE DE LAS PALMAS 2 SECTOR
  349. VALLE DE LAS PALMAS 3 SECTOR
  350. VALLE DE LAS PALMAS 4 SECTOR
  351. VALLE DE LAS PALMAS 5 SECTOR
  352. VALLE DE LAS PALMAS 6 SECTOR
  353. VALLE DE LOS NOGALES
  354. VALLE DE SALDUERO
  355. VALLE DE SAN ANDRÉS 1
  356. VALLE DE SAN ANDRÉS 2
  357. VALLE DE SAN ANDRÉS 3
  358. VALLE DE SAN ANDRÉS 4
  359. VALLE DE SAN FRANCISCO
  360. VALLE DEL MEZQUITAL
  361. VALLE DEL SALDUERO
  362. VALLE LA RIOJA
  363. VALTERRA
  364. VELLANIA RESIDENCIAL
  365. VENTURA DE SANTA ROSA (ANTES PASEO DE SANTA ROSA)
  366. VILLA DE LAS PUENTES
  367. VILLA DE SAN CARLOS
  368. VILLAS COLONIALES
  369. VILLAS DE SANTA ROSA
  370. VILLAS PREMIER 
  371. VIVIENDA DIGNA

PESQUERÍA

  1. COLINAS DE SANTA ENGRACIA

ZUAZUA

  1. HACIENDA SAN PEDRO
  2. LOS PORTALES
  3. PORTAL DE ZUAZUA
  4. PORTAL DEL NORTE
  5. REAL DE PALMAS (TODOS LOS SECTORES)
  6. REAL DEL SOL
  7. REAL SAN PEDRO
  8. VILLAS DE ALCALA
  9. CIÉNEGA DE FLORES
  10. CENTRO DE CIENEGA
  11. JOYAS DE CIENEGA
  12. PASEO DEL ROBLE
  13. VILLAS CAMPESTRES

ESCOBEDO

  1. ANÁHUAC LA PÉRGOLA
  2. ANÁHUAC MADEIRA
  3. ANÁHUAC PREMIER
  4. CALZADAS DE ANÁHUAC 1
  5. CALZADAS DE ANÁHUAC 2
  6. CALZADAS DE ANÁHUAC 3
  7. CARR. MONTERREY LAREDO (JUEGOS LAS PALMAS)
  8. CERRADAS DE ANÁHUAC 1
  9. CERRADAS DE ANÁHUAC PREMIERE 2 
  10. CERRADAS DE ANÁHUAC PREMIERE 3 
  11. DESARROLLO NEXXUS ANÁHUAC
  12. EL CENTENARIO
  13. FERROVIARIO
  14. HACIENDA LOS CANTÚ
  15. HIMALAYA 
  16. LA CANTERA PRIVADA RESIDENCIAL
  17. LA ENCOMIENDA
  18. MISIÓN ANÁHUAC 1
  19. MISIÓN ANÁHUAC 2
  20. MISIÓN ANÁHUAC 3
  21. PARAJE ANÁHUAC 
  22. PARQUE INDUSTRIAL NEXXUS
  23. PLAZA NIA
  24. PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. ESPAÑOL
  25. PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. FRANCÉS
  26. PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. INGLES
  27. PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. IRLANDÉS
  28. PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. MEDITERRÁNEO
  29. PRIVADAS DE LINDORA
  30. PRIVADAS DEL ÁNGEL
  31. PRIVADAS DEL CANADÁ
  32. PRIVADAS DEL CANADÁ 2DO SECTOR
  33. PRIVADAS DEL CANADÁ 3ER SECTOR
  34. PRIVADAS DEL CANADÁ 4TO SECTOR TORONTO
  35. PRIVADAS DEL CANADÁ 8VO SECTOR
  36. QUINTAS DE ANÁHUAC
  37. VALLE DEL CANADÁ
  38. VILLAS DE ANÁHUAC 
  39. VILLAS DE ANÁHUAC SECTOR ALPES

SAN NICOLÁS

  1. BLAS CHUMACERO
  2. RIVIERAS
  3. GUADALUPE
  4. AVANTE RESIDENCIAL
  5. CAOBA RESIDENCIAL
  6. RESIDENCIAL BELLO AMANECER
  7. RIVIERAS DE GUADALUPE
  8. VALLE DE SAN MIGUEL GUADALUPE
  9. VALLE SOLEADO
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