¡Prepárate! Este lunes cortarán el agua en estas colonias
Colonias de Apodaca, Pesquería, Zuazua, Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe se verán afectadas con la reducción al máximo del servicio de agua
- Por: Eduardo Salazar
- marzo, 27, 2022 16:15
Nuevo León.- Este lunes 28 de marzo, varias colonias de los municipios de Apodaca, Pesquería, Zuazua, Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe estarán involucradas por primera vez en el programa "Agua para todos", que implica la reducción al máximo en el servicio de agua potable.
Recordemos que el programa arrancó oficialmente el pasado martes 22 de marzo con sectores ubicados en Guadalupe, San Nicolás y Juárez.
A continuación, te presentaremos el listado de colonias cuyo servicio de agua potable se verá reducido al máximo, para verificar la información, puedes accesar a https://ahorratetoca.mx/
APODACA
- ACCADIA RESIDENCIAL
- AGUA FRÍA
- ALAMOS DEL PARQUE
- ALMERIA
- ALTABRISA 1
- ALTABRISA PREMIER
- ALTAMURA RESIDENCIAL
- ALTARIA
- ALVENTO
- AMBERES RESIDENCIAL
- ANDALUCÍA 1
- ANDALUCÍA 2
- ANDANA RESIDENCIAL
- ANTIGUA CARR. A ROMA (CRYOINFRA)
- ANTIGUA SANTA ROSA
- APODACA CENTRO
- ARA CRYSTAL LAGOONS
- ARBADO 1ER SECTOR
- ARBADO SECTOR 2
- ARBADO SECTOR FLORESTA
- ARBADO SECTOR MONARCA
- ARBOLEDAS DE SANTA ROSA 5° SECTOR - PRIVADAS PONIENTE
- ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 1
- ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL 2
- ARBOLEDAS DEL VIRREY
- ARIA RESIDENCIAL
- ARTEMIO TREVIÑO CHAPA
- ASTURIAS
- BALCONES DE SANTA ROSA
- BALCONES DEL MEZQUITAL
- BENITO JUÁREZ
- BONATERRA
- BOSQUE BOREAL
- BOSQUE DE AGUA
- BOSQUE REAL 1
- BOSQUE REAL 2
- BOSQUE REAL 3ER SECTOR
- BOSQUES DE HUINALA
- BOSQUES DE SAN MIGUEL
- BOSQUES DE SANTA ROSA
- BUGAMBILIAS DE HUINALA
- BURÓCRATAS MUNICIPALES
- CALABRIA RESIDENCIAL
- CAMINO AL OJO DE AGUA
- CANTIZALES
- CAPELLANÍA
- CARR. MIGUEL ALEMAN (clinica 67 IMSS, VIDRIERA SANTOS)
- CASAS REALES DE APODACA
- CENTRIKA HUINALA (ANTES ESTANCIAS HUINALA)
- CERRADAS ÁMBAR SECTOR OTE
- CERRADAS CONCORDIA 1 SECTOR
- CERRADAS CONCORDIA 2 SECTOR
- CERRADAS DE RINCONADA
- CERRADAS DE SANTA ROSA 2
- CERRADAS DE SANTA ROSA 3ER SECTOR
- CERRADAS DE SANTA ROSA SECTOR PREMIERE
- CERRADAS DEL PARQUE
- CERRADAS DEL PARQUE PREMIER
- CERRADAS LA TOSCANA
- CERRADAS MAGENTA
- CERRADAS PROVIDENCIA
- CERRITOS DE AGUA FRÍA - 1A ETAPA
- CIUDAD NATURA 1ER SECTOR
- CIUDAD NATURA 3ER SECTOR
- COLINAS DE SAN MIGUEL
- COLONIAL APODACA
- COLONIAL HUINALA
- CONSTITUCIÓN (CALLE), (GASOLINERA Y SÚPER 7)
- CORINTO RESIDENCIAL SECTOR ATENAS
- CORINTO RESIDENCIAL SECTOR GRECIA
- CORINTO RESIDENCIAL SECTOR OLIMPO
- CORTIJO LAS PALMAS
- COSMOPOLIS
- COSMOPOLIS - 2° SECTOR
- DEMAX AEROPUERTO
- EJIDO EL MEZQUITAL
- EL CAMPANARIO
- EL MANANTIAL 1
- EL MANANTIAL 2
- EL MEZQUITAL
- EL MOLINO
- ESTANCIAS VALLE DE PLATA 1ER SECTOR
- ESTANCIAS VALLE DE PLATA 2DO SECTOR
- ESTANCIAS VALLE DE PLATA 3ER SECTOR
- ESTANCIAS VALLE DE PLATA 4TO SECTOR
- EX - HACIENDA SAN FRANCISCO
- EX - HACIENDA SANTA ROSA
- FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ELICAN
- FRANCISCO ELIZONDO
- FUENTES DE SANTA LUCIA
- FUTURO APODACA
- GARCIA MIRELES
- HABITAT LAS PALMAS
- HACIENDA DE LOS NOGALES
- HACIENDA DEL CARMEN
- HACIENDA DEL MEZQUITAL
- HACIENDA EL CAMPANARIO
- HACIENDA LAS MARGARITAS
- HACIENDA LAS PALMAS
- HACIENDA LAS YUCAS
- HACIENDA LOS ENCINOS
- HACIENDA LOS PINOS 1
- HACIENDA LOS PINOS 2
- HACIENDA RINCONADA
- HACIENDA SANTA ISABEL
- HACIENDA SANTA ISABEL 2
- INDUSTRIAL APODACA
- INDUSTRIAL COSMOPOLIS
- INDUSTRIAL ELICAN
- INDUSTRIAL SAN CARLOS
- INDUSTRIAL SG
- INSURGENTES
- JACALES (AVE. SENDERO, KFC Y SÚPER 7)
- JARDINES DE APODACA
- JARDINES DE LAS PALMAS
- JARDINES DE LOS PINOS
- JARDINES DE SAN ANDRÉS
- JARDINES DE SAN PATRICIO
- JARDINES DE SANTA ROSA
- JARDINES DEL VIRREY
- KATAVIA RESIDENCIAL
- KEBANA 1ER SECTOR
- LA CONDESA
- LA HACIENDA 1
- LA HACIENDA 2
- LA MORADA 1
- LAS AMÉRICAS
- LAS HUERTAS 1
- LAS HUERTAS 2
- LAS PRADERAS 3ER SECTOR
- LOMAS DE LA PAZ
- LOMAS DE SAN ISIDRO
- LOMBARDÍA RESIDENCIAL
- LOS AMARANTOS 1
- LOS AMARANTOS 2
- LOS CANDILES
- LOS CANTÚ
- LOS CASTAÑOS PRIVADA RESIDENCIAL
- LOS CERRITOS DE AGUA FRÍA
- LOS ENCINOS
- LOS FRESNOS
- LOS FRESNOS 01
- LOS FRESNOS 02
- LOS FRESNOS 03
- LOS FRESNOS 04
- LOS FRESNOS 08
- LOS FRESNOS 09
- LOS FRESNOS 10
- LOS FRESNOS NORTE
- LOS LIRIOS
- LOS MURALES
- LOS OLIVOS RESIDENCIAL
- LOS OLMOS
- LOS PINCELES
- LOS PINOS 1
- LOS PINOS 2
- LOS PINOS 3
- LOS PINOS 4
- LOS PINOS 5
- LOS SOLES
- LOS TRES NOGALES
- LOS VITRALES
- MADEIRA RESIDENCIAL
- MAGNOLIAS 1
- MAGNOLIAS 2
- METROPLEX 1
- MILENIUM RESIDENCIAL
- MIRADOR DE APODACA
- MIRADOR DEL TOPO
- MIRASOL RESIDENCIAL
- MISION DE HUINALA
- MISION DE LOS OLIVOS
- MISIÓN DE SAN JOSÉ 1
- MISIÓN DE SAN JOSÉ 2
- MISIÓN DE SAN JOSÉ SEC. PRIVADAS
- MISIÓN DEL PARQUE
- MISIÓN FUNDADORES 1
- MISIÓN FUNDADORES 2
- MISION REAL
- MODENA
- MODERNO APODACA
- MOLINOS SAN FRANCISCO (ANTES MOLINOS Y HUIZACHE))
- MONETTA 1ER SECTOR
- MUJERES ILUSTRES (FOMERREY 4)
- MURAN 1
- MURAN 2
- NOVA APODACA
- NUEVA DEMOCRACIA
- NUEVO AMANECER (FOMERREY 104)
- NUEVO AMANECER 1
- NUEVO LAS PUENTES
- NUEVO LAS PUENTES 3
- NUEVO LAS PUENTES 4
- NUEVO LAS PUENTES 5
- NUEVO LAS PUENTES 6
- NUEVO MEZQUITAL
- PARAJE DE SANTA ROSA
- PARAJE SANTA ROSA - SECTOR SUR
- PARQUE DE INV. E INOV. TECNOLOGICO
- PARQUE INDUSTRIAL APODACA
- PARQUE INDUSTRIAL APODACA
- PARQUE INDUSTRIAL FINSA
- PARQUE INDUSTRIAL HUINALA
- PARQUE INDUSTRIAL KUADRUM
- PARQUE INDUSTRIAL PROLOGIS PARK MTY
- PASEO DE APODACA
- PASEO DE LA LOMA
- PASEO DE LAS FUENTES
- PASEO DE LAS PALMAS 1
- PASEO DE LAS PALMAS 2
- PASEO DE LAS PALMAS 3
- PASEO DE LAS PALMAS 4
- PASEO DE LOS NOGALES
- PASEO DE LOS NOGALES (SANTA ROSA)
- PASEO DE LOS PINOS
- PASEO SANTA ROSA 1
- PASEO SANTA ROSA 2
- PASEO SANTA ROSA 3
- PASEO SANTA ROSA 4
- PASEO SANTA ROSA 6
- PEDREGAL DE APODACA
- PEDREGAL DEL VALLE
- PLAZA COMERCIAL LAS PALMAS (SORIANA FRESNOS)
- PLAZA COMERCIAL SENDERO APODACA (AVE. CONCORDIA # 800)
- PORTAL DE ANÁHUAC
- PORTAL DE HUINALA
- PORTAL DE SANTA ROSA 1
- PORTAL DE SANTA ROSA 2
- PORTAL DE SANTA ROSA 3
- PORTAL DE SANTA ROSA SECTOR DIAMANTE
- PRADERAS DE APODACA
- PRADERAS DE HUINALA
- PRADERAS DE LA ENRAMADA
- PRADOS DE LA CIENEGUITA
- PRADOS DE LOS PINOS
- PRADOS DE SANTA ROSA
- PRADOS DEL VIRREY
- PRIVADA CEREZO
- PRIVADA DE SANTA MARTA
- PRIVADA LOS OLMOS
- PRIVADA LUMENA
- PRIVADA NO. 103 (ANTES RINCÓN DE LOS NOGALES)
- PRIVADA TIARA
- PRIVADAS BORNEO
- PRIVADAS DE RINCONADA
- PRIVADAS DE SANTA ROSA
- PRIVADAS DE SANTA ROSA 2° SECTOR
- PRIVADAS DE SANTA ROSA V
- PRIVADAS DEL REY
- PRIVADAS DEL REY II
- PRIVALIA CONCORDIA
- PRIVALIA CONCORDIA 2
- PRIVALIA HUINALA
- PUEBLO NUEVO
- QUINTA COLONIAL 6TO SECTOR
- QUINTA COLONIAL APODACA 1
- QUINTA COLONIAL APODACA 2
- QUINTA COLONIAL APODACA 3
- QUINTA REAL 2° SECTOR
- RADICA
- REAL DE APODACA
- REAL DE SAN ANDRÉS
- REAL HACIENDA DE HUINALA
- RECOVA
- REGIO PARQUE INDUSTRIAL
- RENACERES RESIDENCIAL
- RENACERES RESIDENCIAL 3
- RESERVA ACANTO
- RESERVA DE SAN FRANCISCO
- RESIDENCIAL APODACA
- RESIDENCIAL APODACA 1ER SECTOR
- RESIDENCIAL APODACA 2° SECTOR
- RESIDENCIAL HACIENDA DEL MORO
- RESIDENCIAL LA ENRAMADA 4
- RESIDENCIAL LA ENRAMADA 5
- RESIDENCIAL LA ENRAMADA 6
- RESIDENCIAL LAS ESTANCIAS
- RESIDENCIAL LAS PALMAS
- RESIDENCIAL LAS PALMAS 2
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 01
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 02
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 03
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 04
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 05
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 06
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 07
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 08
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 09
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 10
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 11
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS 12
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 1
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 2
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 3
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 4
- RESIDENCIAL LOS ÉBANOS NORTE 5
- RESIDENCIAL LOS LIENZOS
- RESIDENCIAL LOS ROBLES
- RESIDENCIAL SAN BENITO
- RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
- RESIDENCIAL VALLE AZUL
- RINCÓN DE GALICIA 2
- RINCON DE HUINALA
- RINCON DE LA GLORIA
- RINCÓN DE LA MORALEJA
- RINCON DE SAN MIGUEL
- RINCÓN DE SANTA ROSA
- RINCONADA COLONIAL DE APODACA
- RINCONADA COLONIAL DE APODACA 6
- RINCONADA COLONIAL DE APODACA 9
- RIVERAS DE HUINALA
- ROBLES LOS, RESIDENCIAL
- SAN FRANCISCO
- SAN FRANCISCO 2
- SAN IGNACIO
- SAN ISIDRO
- SANTA ALICIA
- SANTA ANITA
- SANTA CECILIA 1
- SANTA CECILIA 2
- SANTA CECILIA 3
- SANTA CECILIA 4
- SANTA CECILIA 5
- SANTA CECILIA 6
- SANTA CECILIA 7
- SANTA CECILIA 8
- SANTA ELENA 1
- SANTA ELENA 2
- SANTA MONICA
- SANTA ROSA
- SANTA SOFIA
- SANTA TERESITA
- SANTO TOMAS
- SEBASTIAN ELIZONDO
- SIERRA LA ESPERANZA
- SOLES, LOS (ANTES QUINTA COLONIAL DE APODACA 5°SECTOR)
- TERRANOVA ELITE
- TRIANA
- TRIANA SECTOR BOSQUES
- TRIANA SECTOR PALMAS
- VALLE DE APODACA 1
- VALLE DE APODACA 2
- VALLE DE APODACA 3
- VALLE DE APODACA 4
- VALLE DE LAS BUGAMBILIAS
- VALLE DE LAS FLORES
- VALLE DE LAS PALMAS 1 SECTOR
- VALLE DE LAS PALMAS 2 SECTOR
- VALLE DE LAS PALMAS 3 SECTOR
- VALLE DE LAS PALMAS 4 SECTOR
- VALLE DE LAS PALMAS 5 SECTOR
- VALLE DE LAS PALMAS 6 SECTOR
- VALLE DE LOS NOGALES
- VALLE DE SALDUERO
- VALLE DE SAN ANDRÉS 1
- VALLE DE SAN ANDRÉS 2
- VALLE DE SAN ANDRÉS 3
- VALLE DE SAN ANDRÉS 4
- VALLE DE SAN FRANCISCO
- VALLE DEL MEZQUITAL
- VALLE DEL SALDUERO
- VALLE LA RIOJA
- VALTERRA
- VELLANIA RESIDENCIAL
- VENTURA DE SANTA ROSA (ANTES PASEO DE SANTA ROSA)
- VILLA DE LAS PUENTES
- VILLA DE SAN CARLOS
- VILLAS COLONIALES
- VILLAS DE SANTA ROSA
- VILLAS PREMIER
- VIVIENDA DIGNA
PESQUERÍA
- COLINAS DE SANTA ENGRACIA
ZUAZUA
- HACIENDA SAN PEDRO
- LOS PORTALES
- PORTAL DE ZUAZUA
- PORTAL DEL NORTE
- REAL DE PALMAS (TODOS LOS SECTORES)
- REAL DEL SOL
- REAL SAN PEDRO
- VILLAS DE ALCALA
- CIÉNEGA DE FLORES
- CENTRO DE CIENEGA
- JOYAS DE CIENEGA
- PASEO DEL ROBLE
- VILLAS CAMPESTRES
ESCOBEDO
- ANÁHUAC LA PÉRGOLA
- ANÁHUAC MADEIRA
- ANÁHUAC PREMIER
- CALZADAS DE ANÁHUAC 1
- CALZADAS DE ANÁHUAC 2
- CALZADAS DE ANÁHUAC 3
- CARR. MONTERREY LAREDO (JUEGOS LAS PALMAS)
- CERRADAS DE ANÁHUAC 1
- CERRADAS DE ANÁHUAC PREMIERE 2
- CERRADAS DE ANÁHUAC PREMIERE 3
- DESARROLLO NEXXUS ANÁHUAC
- EL CENTENARIO
- FERROVIARIO
- HACIENDA LOS CANTÚ
- HIMALAYA
- LA CANTERA PRIVADA RESIDENCIAL
- LA ENCOMIENDA
- MISIÓN ANÁHUAC 1
- MISIÓN ANÁHUAC 2
- MISIÓN ANÁHUAC 3
- PARAJE ANÁHUAC
- PARQUE INDUSTRIAL NEXXUS
- PLAZA NIA
- PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. ESPAÑOL
- PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. FRANCÉS
- PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. INGLES
- PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. IRLANDÉS
- PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC. MEDITERRÁNEO
- PRIVADAS DE LINDORA
- PRIVADAS DEL ÁNGEL
- PRIVADAS DEL CANADÁ
- PRIVADAS DEL CANADÁ 2DO SECTOR
- PRIVADAS DEL CANADÁ 3ER SECTOR
- PRIVADAS DEL CANADÁ 4TO SECTOR TORONTO
- PRIVADAS DEL CANADÁ 8VO SECTOR
- QUINTAS DE ANÁHUAC
- VALLE DEL CANADÁ
- VILLAS DE ANÁHUAC
- VILLAS DE ANÁHUAC SECTOR ALPES
SAN NICOLÁS
- BLAS CHUMACERO
- RIVIERAS
- GUADALUPE
- AVANTE RESIDENCIAL
- CAOBA RESIDENCIAL
- RESIDENCIAL BELLO AMANECER
- RIVIERAS DE GUADALUPE
- VALLE DE SAN MIGUEL GUADALUPE
- VALLE SOLEADO
INFÓRMATE EN 2 MINUTOS