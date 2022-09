Prepara AyD lista de desarrollos que no cumplen reglas

Medida busca obligar a las desarrolladoras a que cumplan con los permisos que marca la ley para poder hacer una construcción responsable

Por: Brenda Garza

septiembre, 23, 2022 07:54

El gobierno de Nuevo León alista un padrón para "meter en cintura" a empresas que aún presenten incumplimiento en materia de infraestructura hídrica en sus edificios o desarrollos.

Al respecto, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, dijo que la primera etapa de este ejercicio se desarrollará antes del 31 de octubre y pretende el registro de al menos 30 desarrollos.

Y en una segunda etapa que se desarrollaría más adelante serían otros 50, para un total de 80, el funcionario precisó que esta medida se debe a que se busca obligar a las desarrolladoras a que cumplan con los permisos que marca la ley para poder hacer una construcción responsable.

En este segundo grupo, precisó que se irá contra aquellos desarrolladores que no tengan permiso de factibilidad de agua ni permiso de construcción, y a los que se les quitará de manera temporal el acceso al agua potable y se les va a bloquear el drenaje sanitario.

"Necesitamos tener una reunión la próxima semana con el Consejo de Administración para presentarles el programa y a partir de ese momento se abriría la inscripción.

"Va dirigido a aquellos desarrolladores de edificios que tienen factibilidad de agua, que tienen permiso de construcción, pero que no realizaron sus inversiones para mejorar la infraestructura, esa es la primera etapa para ir reordenando las edificaciones", aseveró Barragán, durante la Cumbre Inmobiliaria Nuevo León que se lleva a cabo en la entidad.

"Queremos que se acerquen y les arreglamos su situación. Vamos a abrir este padrón para quienes sí tuvieron factibilidad y sí tienen permiso de construcción, pero no realizaron las obras de infraestructura hídrica, se va a cerrar el padrón hasta el 31 de octubre.

"Se tiene que presentar la licencia de construcción y la factibilidad que se presentó en su momento, si vemos que no han variado las condiciones, este proceso se va a ir muy rápido, sí han variado las condiciones, se va a tardar un poco más", especificó.

Como parte de este proceso, abundó que se les pedirá una carta de crédito para que den cumplimiento a la edificación de su infraestructura.

"Se les va a solicitar una carta de crédito por el monto estimado de la infraestructura, ¿Por qué? Porque ya nos han visto la cara bastante, entonces, si no me demuestras con una carta de crédito que la vas a construir, pues no te vamos a ir a dar agua y te vamos a ir a tapar el drenaje", aseveró.

Como parte de este mapeo, dijo que se estima que hay 80 edificios que "están mal" o en algún tipo de incumplimiento y que se integrarían a dicho padrón, de la mano de sus respectivas empresas.

