Preocupa a vecinos población de orugas que habitan en nogal

Preocupada por su árbol, vecina de la colonia Martínez denunció la población de orugas que llegaron a habitarlo; bióloga descarta algún peligro

Por: María Teresa Lozano

septiembre, 22, 2021 08:56

Nuevo León.-Una población de orugas que habitan en un nogal ubicado en la colonia Martínez en el centro de Monterrey, se disparó exponencialmente, por lo que los vecinos la señalan como una plaga de gusanos que les preocupa se meta a sus casas.

Estos animalitos se alimentan de un nogal de aproximadamente de cuarenta años ubicado en el domicilio de la señora Alma Alicia Daniel Cantú de ochenta años, para quien no implican una molestia ya que no entran a su casa, pero le preocupa que acaben con su árbol y sus matas.

"A mi lo que me importa es el árbol, porque como usted verá, me da sombra, me da vista y lógico, quiero a mi árbol".

Por su parte, la bióloga Alma Castañeda Valera y cofundadora de Battus, colectivo enfocado en la conservación de los polinizadores, explicó que esta situación se ha dado por la humedad, pero que es totalmente natural y no implica algún peligro. Además invitó a respetar su ciclo de vida ya que cumplen con la importante labor de polinización.

"En este caso estamos hablando de una oruga de mariposa nocturna de la familia noctuidae. Yo sé que es impresionante ver tantas orugas juntas, más no son nocivas ni para las personas, ni para el árbol", explicó.

