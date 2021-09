Pozos de la Macro evitan recorte de agua en Nuevo León

No obstante, a pesar de que en septiembre no ha llovido en abundancia, como ocurre otros años, Garza González confirmó que, gracias a los nuevos pozos, no habrá recortes.

"Está garantizado el abasto, y la fecha de cortes no la tengo, depende de los fenómenos meteorológicos", indicó.

Tal situación obedece a la estrategia de explorar otras fuentes de agua, como los pozos de la Macroplaza y otras partes de la ciudad.

INFO7 publicó el pasado 23 de agosto que en la zona del centro de la ciudad, AyD perforó 23 pozos de agua que aportan 800 litros por segundo (l/s) y están perforando 20 más en otras partes de la ciudad que proporcionarán 1,000 l/s que equivaldrá a un total de 1.8 metros cúbicos por segundo (m³/s).

La medida de los pozos se empezó a tomar desde el año pasado previendo que sería un año seco y a la creciente demanda de agua.

En marzo se concluyeron los primeros 23 pozos que costaron $150 millones de pesos y los otros 20 entrarán en operación a mediados de noviembre, dijo ayer Garza González.

Actualmente las presas del estado continúan a la baja a pesar de las lluvias copiosas de junio, julio y agosto. La que se encuentra más escasa es Cerro Prieto que aporta 2.3 m³/s al consumo diario metropolitano.

Los 800 l/s de los 23 pozos que ya en funcionamiento representan el 35% de lo que aporta ese embalse y al entrar en funcionamiento los otros 20 pozos, los 43 totales aportarán el 78% de lo que proporciona ese vaso ubicado en Linares.