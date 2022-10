Por esta razón el nombre de la hija de Samuel será Mariel

El mandatario estatal dijo que desea tener una gran familia por lo que espera que él y Mariana sean padres de al menos cinco.

Por: Luis Padua

octubre, 11, 2022 17:14

El gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez están contentos y en espera de su primera hija que se llamará Mariel.

Sin embargo, Mariel podría tener hasta 4 hermanos y es que el mandatario estatal contó en entrevista exclusiva con el periodista Luis Padua que uno de sus deseos es tener al menos cinco hijos.

García mencionó a INFO7 que hoy ve a Mariana en su mejor etapa para ser mamá y dijo que en su caso está en una reflexión sobre el Nuevo León al que traerá a su primera hija, por lo que buscará programas que permitan a los menores tener una vida digna.

"Veo a Mariana muy concentrada, muy madura, creo que está en su mejor momento de ser mamá, ella tiene 26 años, bueno acaba de cumplir 27, y yo también me siento en una época de mi vida cómoda para ser gobernador y papá", dijo García.

El mandatario estatal también contó cómo fue que surgió la elección del nombre de Mariel, el cual dijo es una combinación de Mariana y Samuel y agregó que el nombrar a su hija "Lluvia" solo fue "cotorreo".

"El ginecólogo ya sabía, entonces viendo la pancita de Mariana nos dice '¿ya quieren saber qué es?' y Mariana no se aguantó y dijo 'dinos ya', y pues era niña, a partir de ahí empezamos a pensar en nombres, para mí el común era Mariana, pero Mariana muy inteligente dijo 'para que ella tenga su propia personalidad y su nombre, no le quiero poner el mismo que el mío'", agregó.

Sin embargo, en una comida entre la familia de Mariana y del mandatario, fue cuando se eligió el nombre de Mariel.

"En una comida con las dos familias sale el tema del nombre y mi suegra dice 'pues uno mixto, pónganle Marisa, Mariana y Samuel', pero mi esposa conoce a alguien que se llama Marisa y no le cae bien y dijo 'Marisa no porque me acuerdo de no sé quién' y luego ella solita dijo Mariel, el inicio de Mariana y el final de Samuel, y dice mi mamá 'a mí me encanta'", mencionó el gobernador de Nuevo León.