Policías de Apodaca fueron agredidos; abren investigación

La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública ordenó una investigación tras las denuncias en redes sociales

Por: Patricia Hernández Agüero

febrero, 08, 2022 15:30

Tras la denuncia en redes sociales de un presunto abuso policiaco en Apodaca, las autoridades dieron su versión de los hechos y aseguraron que fueron agredidos físicamente por un grupo de personas para obstruir la detención de los presuntos agresores de un hombre de 51 años.

El día de ayer aproximadamente a las 16:00 horas, policías de la Guardia de Proximidad de Apodaca respondieron a un llamado de auxilio al 911 de una agresión a golpes a una persona de 51 años en la vía pública en donde se ubica una frutería.

Los hechos se registraron sobre la calle Birmania en la colonia Nuevo Amanecer Primer Sector.

"Me estacione y cuando iba a descargar las frutas del camión para surtir, se me acercan unos chavos, uno me golpeó con una piedra y me cai, luego me empezaron a patear", denunció el afectado a los oficiales.

La víctima que presentaba el rostro ensangrentado, le señaló a los oficiales quienes eran sus agresores, mismos que intentaron huir a pie.

Pero, cuando los elementos se disponían a llevar a cabo las detenciones fueron agredidos físicamente por un grupo de personas para obstruir las labores policiales.

Uno de los atacantes salió de un domicilio con un perro de la raza pit Bull, al cual azuzó para que agrediera a mordidas a los policías, quienes no presentaron lesiones de consideración.

Finalmente, 4 adultos, tres hombres y una mujer, así como a tres menores de edad, fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público.

Se determinó que los agresores son competencia de la frutería a donde llegó el proveedor atacado y en frente tienen un puesto del mismo tipo de venta de frutas y verduras.

Sobre las denuncias difundidas en redes sociales de un presunto abuso de autoridad y amenazas a un menor de edad, se ordenó la apertura de una investigación en la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública para que se establezca si hay alguna actuación policial de los oficiales fuera de los protocolos de detención.