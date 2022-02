Pinta con gran talento y corazón para apoyar a los demás

Andrea Pérez, quien desde niña padece parálisis cerebral, pinta cuadros, libros y cuadernos para vender y así apoyar a niños con discapacidad

Por: Fernando González

febrero, 10, 2022 11:02

Andrea Pérez es una joven de 31 años de edad que tiene un gran talento, pero también un gran corazón. A ella se le detectó a sus 2 semanas de nacida parálisis cerebral infantil, pero eso no la detiene.

"Hola soy Andrea y me gusta pintar para ayudar a los demás, y vendo mis productos para comprar sillas de ruedas para los niños que no tienen recursos para comprarlo".

Desde sus 9 años pinta cuadros, libros y cuadernos para vender y así apoyar a niños con discapacidad, ya son 22 años realizando esta actividad. Lo sorprendente es que sus dibujos los hace usando su boca.

"Pues me enseñaron, una maestra en el museo de MARCO, tuve cursos y ahí aprendí poco a poco cuando me enseñó", explicó.

Sus padres están orgullosos de su proyecto y desde un inicio la han apoyado incontablemente para cumplir la meta de Andrea... ayudar a otros.

"La verdad es que, para mí, yo siempre me he sentido una persona muy afortunada, siento que soy una consentida porque me eligieron para ser la mamá de Andrea, y es una satisfacción enorme ver como tanta gente se ha involucrado en esto", dijo María Antonieta Reséndez.

Además de la venta de productos Andrea y su madre salen a dar conferencias a escuelas y empresas, dan un mensaje motivacional y buscan involucrar a los niños en la realización de calendarios para que vivan la experiencia de ayudar a quienes lo necesitan.

"Que todo se puede, que hagan lo que puedan hacer para ayudar a alguien, la verdad es muy padre", agregó Andrea.