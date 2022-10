Piden vecinos de San Pedro destituir ¡ya! a Miguel Treviño

Por tercera ocasión, los ciudadanos del municipio llevaron una carta al Congreso en la que solicitan la destitución del alcalde Miguel Treviño

Por: Fernando González

octubre, 11, 2022 11:02

Alrededor de 50 vecinos del Centro del municipio de San Pedro Garza García protestaron afuera del Congreso del estado, para pronunciarse en contra del proyecto de regeneración del casco histórico.

Y por tercera ocasión, los ciudadanos del municipio llevaron una carta en la que solicitan la destitución de Miguel Treviño.

"Es la tercera vez que pedimos la destitución, pero ahora con todas las firmas del casco de San Pedro", dijo el activista Marcial Herrera.

Por medio de la protesta y de la carta, los vecinos exigían ser escuchados por el alcalde y por los diputados, quienes tienen que apoyar la carta otorgada.

"Ya es definitivo y si queremos parar la obra del casco, no estamos en contra, pero no son las formas, escúchanos Miguel, escúchanos, es lo único que te pedimos, escúchanos, haznos caso y danos el lugar. El pueblo es el que manda, no el alcalde. Nosotros te pusimos, nosotros te estamos tratando de quitar", señaló Herrera.

Además, los vecinos inconformes aseguraron que quieren hacer llegar su petición al gobernador de Nuevo León, Samuel García, incluso mencionaron que querían hacer llegar la problemática al presidente de la República, sencillamente dijeron que no iban a parar.