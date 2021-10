Piden que investigaciones periodísticas se sigan de oficio

El diputado Waldo Fernández aseguró que muchas de estas indagatorias quedan en nada, o al contrario, hacen acusaciones infundadas.

Por: Rosalinda Tovar

octubre, 20, 2021 17:16

El diputado de Morena, Waldo Fernández, presentó una iniciativa para que las notas periodísticas que denuncien actos de corrupción por servidores públicos se sigan de oficio.

Lo anterior, al recordar que su compañera de partido Jessica Martínez presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el fraude millonario hecho en Isssteleón, que involucra al ex secretario General de Gobierno, Manuel González, de la que no se le ha informado si procedió o no.

El legislador remarcó que como este, existen muchos asuntos de interés de la sociedad que se dan a conocer en los medios de comunicación, pero que finalmente quedan en "nada".

La propuesta pide adicionar al artículo 207 del Código Penal del Estado, donde quede establecido que cualquier hecho que pueda constituir una comisión de delito de un servidor público dado a conocer en notas periodísticas será deber de la Fiscalía generar de oficio la carpeta de investigación.

También dijo que se tendrá que informar a la ciudadanía que se abrió la averiguación en un plazo de 72 horas.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción cuenta con una investigación por el caso de Isssteleón, la cual inició de oficio y derivado de la denuncia de Martínez realizada el pasado 27 de septiembre.