Piden evitar sacar agua de ríos Pilón y Pablillos

Foto: Especial

La bancada del PRI en el Congreso llamó a no sacar agua de los ríos Pilón, Pablillos y Cabezones, pues se pondría en riesgo al sector agrícola y citrícola

Por: Andrea Rodríguez

marzo, 14, 2022 19:46

Nuevo León.- Debido a que los ríos Pilón, Pablillos y Cabezones son fuentes de abastecimiento del sur del estado, la bancada del PRI hizo un llamado a evitar extraer agua de ellos pues eso pone en riesgo al sector citrícola, agrícola y ganadero.

El llamado fue realizado durante la sesión ordinaria, por los diputados Jesús Aguilar Hernández y Ricardo Canavati.

Aguilar Hernández señaló que las autoridades estatales deben de analizar otras opciones para abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey para no afectar a los citricultores de Montemorelos, Linares, Hualahuises, Allende y General Terán.

"No es que no queramos ser solidarios, nosotros también estamos pasando por una grave crisis de agua solo vean nuestras presas, digamos no a la descertificación del Valle del Pilón y la región citrícola", mencionó Aguilar Hernández.

Por su parte, Canavati exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Gobierno del Estado para que de manera urgente destinen el apoyo necesario a los sectores agrícola, ganadero y citricultores del Estado, quienes por la pandemia y la sequía han estado sufriendo graves pérdidas económicas.

"Hoy, ante esta nueva problemática por la falta del vital líquido, se da otro golpe a las actividades agropecuarias de Nuevo León, afectando a cientos de familias que tienen este estilo de vida.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS