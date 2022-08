Piden colectivos más personal que investigue desapariciones

Exhortan a la actual administración para que eleve el presupuesto que permita impulsar las acciones en pro de las búsquedas

Por: Rosalinda Tovar

julio, 28, 2022 14:29

Madres que integran diferentes colectivos de desaparecidos hicieron un llamado a las autoridades para elevar el personal del Ministerio Público que se encarga de atender sus casos, así como solicitaron que se asigne más presupuesto a la Fiscalía General de Justicia del Estado para este fin.

Dentro del panel "Hablemos de Desapariciones" realizado por la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), voceras de las organizaciones "Amores" y "Buscadoras de Nuevo León", señalaron que sólo existen 6 agentes que se encargan de dar el seguimiento en las Comisiones de Búsqueda.

"Una vez más estamos confiando en el gobierno, en las autoridades, que esta vez no sólo sean pláticas que lleguemos a las acciones. He visto a niños chiquitos en Cadhac que sé que todos estos años han sufrido igual que yo, que no nos dejen solas, que lleguemos a las acciones, porque ya hemos visto esto durante tres gobiernos y espero una respuesta", subrayó Leonor Flores, integrante de grupo "Amores".

En tanto, Maricela Alvarado de "Buscadoras de Nuevo León", aprovechó la presencia del Fiscal para pedirle que se aumente el personal en las áreas que atienden los casos de desapariciones.

"Tenemos 6,000 carpetas hay muy poco personal, le agradecería al Fiscal que está presente que nos ayude, creo que hay muy poca gente, a veces vamos a checar a las mesas de trabajo y no se dan abasto a la Comisión de Búsqueda también creo que le falta presupuesto, le falta gente. Estamos abiertas con ustedes para ayudarlos, pero si se que falta mucho personal, señor Fiscal ojalá me pueda desmentir pero son 6,000 carpetas y tal vez son 6 MP", apuntó la madre de familia.

Mientras que Virginia Buenrostro de grupo "Amores" hizo un exhorto a la actual administración para que designe el presupuesto que permita impulsar las acciones en pro de la búsqueda.

Dentro del panel, las mujeres de ambos colectivos pudieron exponer cómo fueron sus casos, sus experiencias respecto a los avances de la investigación y sobre las dificultades que enfrentan en la sociedad.

Como parte del evento también se habló de cómo los medios de información abordan la problemática, la cual se destacó debe ser objetiva y encaminada a la no revictimización de los afectados.