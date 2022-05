Piden ayuda al gobernador para hallar a Mayela Álvarez

La hija de Mayela Álvarez, desaparecida desde hace 21 meses, acudió a Palacio de Gobierno para solicitar ayuda del gobernador para localizar a su mamá

Por: Olivia Martínez

mayo, 11, 2022 14:26

La hija de Griselda Mayela Álvarez, desaparecida hace 21 meses, acudió al Palacio de Gobierno a solicitar ayuda del gobernador Samuel García, y acusó a la Fiscalía de Justicia de negligencia en la búsqueda.

Maya Hernández, de 18 años de edad, pidió una audiencia con el mandatario estatal para lograr dar con el paradero de su mamá, quien es secretaria técnica de la maestría en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y quien desapareció el 11 de agosto del 2020 en la colonia Del Lago, en San Nicolás, cuando se dirigía a su trabajo en Monterrey.

La joven denunció que la Fiscalía General de Justicia, que dirige Gustavo Adolfo Guerrero, no ha hecho nada por buscar a su mamá, pese a que la familia ha aportado indicios en las pesquisas.

"Como a Debanhi, la Fiscalía nos ha fallado", dijo.

"Si la Fiscalía sabe quién es la última persona con la que mi mamá estuvo el martes 11 de agosto del 2020 ¿por qué no la ha entrevistado, si no está desaparecida?", cuestionó.

Ella no quiso revelar quién es la persona a la que se refiere, pero aclaró que ese dato lo sabe perfectamente la Fiscalía.

Acusó a esa dependencia de darle largas al asunto.

"Le está dando largas, le he llamado incontables veces al fiscal encargado para solicitarle copias de la carpeta, y no las ha querido dar que porque las está digitalizando, ¿a poco tarda meses en digitalizar?, creemos que no da copias porque no ha realizado ninguna acción", recriminó.

Ante eso, solicitó el apoyo del mandatario estatal.

"Por eso le pedimos al gobernador Samuel García para que nos reciba, para que se investigue la desaparición de mi mamá", expresó.

La joven está siendo apoyada por Alternativas Pacíficas y por compañeros de su mamá en el CIESAS.