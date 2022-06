Pide AyD comprensión: 'no es que tengamos el agua escondida'

La expectativa es que para los meses de julio y agosto se presenten lluvias en la entidad

Por: David Cázares

junio, 30, 2022 12:06

El asesor operativo de Agua y Drenaje, Doroteo Treviño, pidió paciencia a los sectores afectados por la falta de suministro y les dijo que la paraestatal no tiene el líquido escondido.

"Estamos haciendo todo lo humanamente posible para traer agua a la ciudad, y pues sí le pedimos comprensión a la gente, comprensión en las colonias donde no hay; el agua no es que la tengamos escondida, no es como otro tema.

"El agua está en la presa y cualquiera puede ver los niveles en los que estamos", dijo Treviño.

Durante rueda de prensa, el ingeniero destacó las pocas precipitaciones registradas en los últimos meses en la entidad.

"Hemos tenido un año muy seco; las lluvias han estado por debajo de lo normal en todo el estado, es inusual que no se registren lluvias y en marzo no tuvimos un solo milímetro de lluvia en todo el estado", justificó.

Además, agregó que para los meses entrantes la condiciones podrían mejorar un poco.

"La expectativa que tenemos para los siguiente meses, julio y agosto, es que aún y con la canícula siempre llueve; la expectativa es que va a llover por debajo de lo normal, un 20 a 30 por ciento debajo.

"Para el mes de septiembre en delante la expectativa es que las lluvias sean mas o menos cercanos a lo norma", aseguró.

