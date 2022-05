Pide Arzobispo estar alerta ante casos de violencia

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, hizo un llamado a estar alertas y denunciar la violencia contra las mujeres

Por: Andrea Rodríguez

mayo, 22, 2022 13:00

Ante las situaciones de acoso y atentados contra la dignidad y la vida de las mujeres, el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, hizo un llamado a estar alertas y denunciar este tipo de situaciones.

Por ello, realizó un llamado a las familias para que dialoguen en un ambiente de serenidad y paz y así puedan conocer alguna situación que esté viviendo alguien cercano a su familia, ya sea en la escuela o en el trabajo.

"Ante el creciente número de atentados contra la dignidad y la vida de las mujeres y las niñas, que desafortunadamente se están presentando en nuestra entidad, deseo realizar un llamado a todos los que somos parte de esta sociedad, para que estemos alertas y pongamos una especial atención al comportamiento que puedan presentar las mujeres, las niñas, los niños y los adultos vulnerables en nuestras familias, ya que en muchas ocasiones, por temor a represalias o alguna otra amenaza, no pueden expresar la situación por la cual están siendo víctimas.

"No debemos permitir que esta situación siga creciendo. Las autoridades nos invitan constantemente a realizar la denuncia, y eso lo reconocemos y agradecemos, pero también es necesario que estas denuncias tengan seguimiento y no se conviertan en un archivo más de los muchos que deben atenderse y a los que no puede dárseles cauce por falta de personal especializado", indicó Monseñor.

Asimismo, ante esta situación el Arzobispo de Monterrey llamó a hacer un frente común entre autoridades y sociedad.

Agregó que es necesario poner atención de manera inmediata para evitar que las familias que se vean afectadas busquen realizar justicia por su propia mano, lo que dijo llevaría a una guerra sin fin.

"Pueden llegar a realizarse acciones que desestabilicen todavía más el ambiente social y familiar en el que nos desarrollamos.

"Hagamos un frente común para solucionar esta situación, empecemos en nuestras casas y extendámoslo a las escuelas de nuestros hijos, a las empresas, a las Iglesias, en todo lugar pueden darse situaciones de acoso y persecución, por lo que debemos estar atentos, no dejándonos llevar por la psicosis que estos actos provocan, sino en la madurez y el compromiso de cuidarnos como hermanos, respetando y haciendo respetar la dignidad de todos los ciudadanos del mundo", agregó el Arzobispo.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS