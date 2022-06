Pese a no vacunarse y estar expuesto, afirma no le dio Covid

Víctor Hugo Gallegos González pasa la mayor parte del día solicitando apoyo económico en un cruce vial del sur de Monterrey, donde tiene contacto con la gente

Por: Olivia Martínez

junio, 15, 2022 09:24

Desde hace tiempo, Víctor Hugo Gallegos González pide ayuda económica a los automovilistas en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Nazas, al sur de Monterrey, un punto muy transitado, y pese a que él no se vacunó y siempre ha mantenido contacto con la gente, él nunca se contagió de Covid-19, lo que atribuye a que come bien y duerme bien y a que no se preocupa.

"Descansar y comer bien, no pasa nada. Yo no tengo ni una vacuna, ni una, y aquí estoy los 365 días del año", indicó.

Era repartidor en motocicleta, pero hace 9 años un automovilista lo impactó, por poco y pierde la pierna derecha: resultó con 5 fracturas en tobillo, tibia, peroné, rodilla y fémur, además de una úlcera en tobillo, y por consecuencia, tiene discapacidad.

¿Cómo sabe que no le dio Covid?

"Pues como todo el día ando en movimiento, todo el día tengo hambre, o sea, yo desayuno, almuerzo, como, meriendo y ceno. A veces que compro un refresco, en una tienda de convivencias, lógico, está el checador de temperatura y el gel antibacterial, entonces no me da tos, no tengo escurrimiento nasal", mencionó.

Y aunque por la pandemia muchos se angustiaron, para él la clave es no tener miedo a enfermarse.

Lamentablemente, este hombre de 42 años de edad no tiene pensión del IMSS, ni tampoco apoyo federal por discapacidad, pero como tiene que llevar ayuda a su familia, todos los días seguirá acudiendo al crucero para ganarse unos pesos.

Necesita una férula nueva, una muleta nueva y le urge trabajo.

"Me gustaría que alguien me apoyara con trabajo de chofer, estoy discapacitado, tengo licencia vigente y seguro social. Un buen trabajo, estable de chofer", solicitó.

Con su licencia, espera que alguien lo ocupe.

Si usted puede ayudarlo, por favor hágalo. Ya sabe dónde encontrarlo: en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Nazas, en Monterrey.