Pegan fichas de desaparecidos en carretera a Laredo

Ricardo Valdés y Jorge Arévalo, ingenieros desaparecidos desde el 25 de mayo del 2021 cuando viajaban hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas

Por: Yolanda Chio

mayo, 22, 2022 14:22

Familiares y amigos de Ricardo Valdés y Jorge Arévalo, ingenieros desaparecidos desde el 25 de mayo del 2021 cuando viajaban hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaron una pega de fichas de búsqueda por diversas calles del centro de Monterrey durante la mañana del domingo.

A casi un año de la desaparición de los ingenieros, sus familiares y amigos criticaron que las investigaciones se encuentran pausadas y sin avances.

"Yo busco a mi prometido, Ricardo Valdés Elizondo, que desapareció junto con su amigo Jorge Arévalo", explicó Jesica González de la Rosa.

"Pues avances no hay nada, todo son papeleos, todos son oficios, cosas que por ley ellos tienen que hacer, los pocos avances que llegan a tener, son pistas que no siguen, líneas que no agotan y que nos informan a nosotros los familiares después de cuatro o cinco meses, cuando nosotros ya no podemos hacer nada".

La última localización que se tiene gracias al GPS de los celulares de ambos jóvenes es en la colonia Alijadores, en Nuevo Laredo, según González de la Rosa.

Sin embargo, Valdés y Arévalo, así como su el vehículo en el que viajaban ni sus celulares han sido localizados.

"El carro de mi pareja sigue sin ser localizado, el celular de él tampoco ha sido encendido y el de Jorge tampoco, a inicios si se había encendido, si había movimiento, pero no se hizo nada por localizarlo, entonces tampoco esa línea de investigación sigue activa".

La prometida de Arévalo agregó que ni el gobernador de Nuevo León Samuel García ni su homólogo de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca han atendido las peticiones de familiares de desaparecidos.

"Todo ha quedado en promesas, que nos van a recibir, que vamos a tener una junta, incluso la última vez que nos recibió el gobernador (García), él quedó en que iba a hacer una llamada para que el gobernador de allá (García Cabeza de Vaca) nos recibiera, pero pues no, realmente solo fue como decirnos palabras bonitas en esos momentos para calmarnos y nunca sucedió nada".

