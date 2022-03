Pásate de verde: Cómo ahorrar agua en el jardín

El jardín requiere de ciertos cuidados, pero en tiempos en donde se debe economizar el consumo de agua, estos consejos serán útiles para colaborar con la causa

Por: Aracely Castañon

marzo, 03, 2022 12:35

Comentarios

El jardín es uno de los lugares donde más se puede malgastar el agua, dependiendo, obviamente, del tamaño y otras variables. Por ello ahorrar agua en el jardín puede ser una gran idea, y sobre todo muy sencilla de llevar a cabo.

Una clave para ahorrar agua es que el césped del jardín está inactivo en invierno y requiere regarse cada cinco días y de preferencia hazlo por las noches.

Otro consejo es realizar pequeños agujeros en el césped cada 20 centímetros, así el agua penetrará mejor en el suelo y evitarás que se escape por la superficie.

Además del jardín, obviamente dentro de casa también hay que ahorrar el máximo de agua posible. Similar al jardín, riega tus plantas al amanecer o al anochecer. No debemos olvidar que las plantas no necesitan agua potable, por lo que puedes reutilizar agua de lluvia o agua que has utilizado para aclarar o limpiar, siempre y cuando no tenga jabón o detergente.

Puedes incluso improvisar un sistema de riego por goteo tanto en tu jardín como en tus plantas de interior. Realiza pequeños orificios a una botella de plástico, después llénala de agua y colócala en tu maceta, y para el exterior puedes utilizar esta misma técnica pero en un recipiente más grande y después colocar tubos de PVC.