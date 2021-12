Pasa fiestas más seguras, no uses pirotecnia: autoridad

Algunos municipios fuera de la metrópoli no prohibieron el uso de pirotecnia, por lo que autoridades recomiendan tomar precaución al detonarlos

Por: Jesús Vargas

diciembre, 29, 2021 10:44

Nuevo León.- Los municipios del área metropolitana de Monterrey prohibieron la comercialización de venta de cohetes.

Sin embargo, algunos ubicados lejos de la metrópoli regia lo permitieron por lo que si usted consiguió algunos, es importante tomar precauciones al momento de tronarlos.

"No compren pirotecnia, esa es la forma más segura de pasar estas festividades decembrinas, no compren pirotecnia y si hay alguna persona que lo quiera hacer, traten de buscar un área despejada en donde no haya maleza, en donde no haya algo como combustible que pueda llegar a afectarse con el uso de la pirotecnia y que siempre haya personas adultos a su alrededor", indicó Fernando Fernández, director de Protección Civil de Monterrey.

Además recomiendan tener un extintor o una cubeta con agua.

La manipulación debe realizarse de forma cautelosa ya que un mal manejo podría provocar quemaduras graves o amputaciones.

La prohibición a la venta de cohetes se da para prevenir estrés en los animales y a ello se suma la mala calidad del aire que persiste en la ciudad.