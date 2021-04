Parques públicos vuelven a la vida con el regreso de las familias

La caritas de felicidad de los niños, lo decían todo, ya que regresaron a los parques y cualquier espacio público de la entidad, porque para ellos estaba prohibido a causa de las medidas restrictivas ordenadas por el estado para evitar la propagación del Covid-19

MONTERREY.- Los parques nuevamente recibieron a los niños y junto a sus padres disfrutaron de una agradable tarde familiar de fin de semana, como no lo hacían desde hace un año.Sus caritas de felicidad lo decían todo, ya que regresaron a los parques y cualquier espacio público de la entidad, porque para ellos estaba prohibido a causa de las medidas restrictivas ordenadas por el estado para evitar la propagación del Covid-19.

“Está bien padre porque ya los juegos están abiertos”, dice sonriendo María Eugenia, una niña de 11 años que acudió al Parque Mississippi en San Pedro.

La pequeña agregó: “que bueno que ya pude entrar, los juegos están bien padres y ver a tantos niños, antes todo estaba cerrado”.María Eugenia y su hermano Carlos, quien tiene 12 años de edad, salieron de paseo con su abuelita."Ya tenía muchas ganas de venir. Me la pasaba sentado en el videojuego todo el día en la casa, si me gusta, pero no me siento tan bien estando sentado todo el día, me duele la cabeza y todo y ya aprovechando que los abrieron (los parques), puedo venir a divertirme”, comentó el pequeño Carlos.Ante la pandemia los niños se vieron obligados a convivir solamente en casa. Las restricciones sanitarias les impedían salir a restaurantes, salones de eventos, parques públicos, centros comerciales e incluso aún se mantiene la restricción de las clases presenciales en las escuelas.

“Están fascinados, fascinados, yo traigo a mis nietos aquí, ahí andan adentro, no se quieren ir, si les hacía mucha falta”, señala Rocío Fernández, abuela de los menores.La felicidad de los menores también alcanzóa los papás, quienes señalan que sus hijos tuvieron un cambio de semblante cuando se reunieron con otros niños.

“Super feliz, contentísimo, quiere meterse al chorrito del agua, al arenero, quiere estar en los columpios, todo, la verdad se le nota el entusiasmo en estos lugares”, relata Bayron Castruita, padre de un menor.

La madre del pequeño Santiago, Estefany Castruita, señala que su hijo ya no aguantaba más y cada vez estaba más estresado.

“Ahora recién que llegamos, super contento empezó a jugar y bien feliz con todos los niños conviviendo”, apuntóEstefany Castruita. Desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus en marzo de 2020 los menores fueron obligados a estar confinamiento en sus casas.Ahora sólo esperan que las autoridades den el visto bueno para que puedan regresar a las escuelas.