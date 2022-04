Papá de Debanhi confirma que su hija fue hallada sin vida

El cuerpo de la joven fue localizado en una cisterna de un motel, en Escobedo

Por: Redacción INFO7

abril, 22, 2022 02:28

El papá de Debanhi, Mario Escobar, confirmó que su hija fue encontrada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo.

"Me equivoqué porque creí en la Fiscalía", dijo el padre de la joven, de 18 años, que desapareció el pasado 9 de abril.

"Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente. Vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces y no hicieron su trabajo. Yo fui muy respetuoso de su trabajo y creí que podía haber un cambio y no lo hubo y trece días después dicen ´vamos a ir otra vez porque hay un cuerpo´", agregó el padre de Debanhi.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha confirmado la muerte de la estudiante de la Facultad de Derecho.



Por otra parte, Mario Escobar dijo que mucha información sobre el caso de su hija apenas se la notificaron las autoridades hace dos días.

"Yo creí en la Fiscalía, repito, pero ellos no hicieron su trabajo. Debanhi sale de la quinta y pasan cosas extrañas, llega al lugar de la fotografía que tenemos, luego llega a una empresa y desaparece, en la empresa nos encontramos que efectivamente se ve qué pasa Debanhi y luego se pierde su imagen", añadió.

El papá de Debanhi reiteró que el actuar de la Fiscalía en el caso no fue el esperado y exigió justicia.

"Hay culpables sí, que deben de pagar sí (...) Mi hija está muerta y no sé qué hacer porque creí en la Fiscalía. Exijo justicia y que se aclare por qué desapareció Debanhi, nunca nos informaron", puntualizó.

