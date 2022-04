Papá de Debanhi no descarta que haya sido secuestrada

Al señalar que hay varias líneas de investigación en la desaparición de Debanhi Susana, de 18 años, su padre no descartó que pudiera tratarse de un secuestro

Por: Estrella Gracia

abril, 13, 2022 07:38

En entrevista para INFO7, su padre, Mario Escobar, señaló que esta es una línea que no se puede descartar y pidió a quien tenga a su hija que no le hagan daño.

Esto, luego de que autoridades inspeccionaron tanto el Motel Nueva Castilla, quintas y bodegas que se encuentran en la zona donde desapareció la joven la madrugada del sábado pasado.

"Pues es que no se puede descartar nada, porque no se han terminado todas las líneas de investigación, entonces si es así, le pedimos a la gente que la tenga, que no la regrese, que nos duele mucho, que queremos que regrese nuestra niña porque ya no sabemos qué hacer", afirmó.

Ayer, personal de la Fiscalía General de Justicia, Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Protección Civil y Binomios Caninos inspeccionaron los inmuebles.

Mientras que la familia y amigos de Debanhi, así como voluntarios, peinaron terrenos baldíos de la zona.

El padre de Debanhi manifestó que su instinto y corazón le dicen que su hija está en la zona y que no cesarán la búsqueda.

"Creemos con el corazón, mi esposa y yo, que nuestra hija debe estar por esta área y, pero entre más pasa el tiempo es más difícil para nosotros", puntualizó.

Es por ello, que pidió a la población que se quiera sumar a las labores de búsqueda que lo haga.