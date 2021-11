Pandora y Flans triunfan en la Arena Monterrey

9,500 regiomontanos llenaron este icónico recinto de la sultana del norte

Por: María Teresa Lozano

"Nuestra primera fiesta en grande, gracias por venir, gracias por estar presentes, vamos a tratar de darles un show muy bonito", dijo la cantante de Flans Ilse Olivo.





En este magno evento las artistas agradecieron a los 9,500 regiomontanos que llenaron este icónico recinto de la sultana del norte.





"Se trabaja muchisímo para que un artista espere y logre dos palabritas, que nos llena de alegría 'sold out', todo vendido. No hay mayor alegría para nosotras, porque no siempre se logra créanmelo. Y ustedes como nuestros padrinos de un lugar masivo, lo han logrado. No tenemos palabras para agradecer su presencia esta noche", compartió la cantante de Pandora Mayte Lascurain.





"Ah yo sí tengo palabra con qué hermana. Cada uno son, están, ¿saben cada uno?... ¡Con madre!", exclamó la cantante de Pandora Isabel Lascurain.





El público bailó y cantó, y sobre todo mostraron su cariño hacia las chicas de Flans y Pandora, que sin duda hicieron de la velada inolvidable con su vibrante presencia y cálidez con la audiencia.





"Estamos muy emocionadas, muy contentas y sobre todo muy felices de estar festejando el 18 aniversario de la Arena Monterrey hoy", resaltó Isabel.





Entre los temas sonados cantaron 'No puedo dejar de pensar en ti', 'La maldita primavera', 'Cómo te va mi amor' de Pandora, 'Finge que no', 'Las mil y una noches', 'Bazar' de Flans.

La noche del viernes se vivió el Inesperado Tour de Pandora y Flans en el que por primera vez ambas agrupaciones contemporáneas de los ochentas se fusionan para crear un espectáculo inolvidable para sus fanáticos en la Arena Monterrey.