Pandemia frena sus estudios y lo hace repetir grado

Gerardo tiene 8 años y apenas está aprendiendo a escribir y leer sus primeras palabras.

A su edad debería estar cursando el tercer grado de primaria, pero la pandemia por el Covid-19 provocó que su aprendizaje se viera mermado, y ahora que volvieron a clases presenciales lo tuvieron que regresar a segundo grado, por que su capacidad educativa no iba a la par que la de sus compañeros.

Su familia es de escasos recursos, viven en lo alto de la colonia Ampliación Azteca , en Monterrey, y no tuvieron acceso a internet para llevar clases a distancia.

"Tuve un mes que batallé mucho con el celular, no tenía celular nada, pues ya le decía a mi hermana pásame tu celular para enviar el trabajo de mi hijo, porque duró un mes y no trabajaba", mencionó su mamá.

Pertenece a la Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas Modelo, durante las clases a distancia le enviaban las actividades y tareas por WhatsApp, pero la mayor parte del tiempo no tenía manera de acceder a ellas.

Su madre, la señora Magdalena García, sufría por la situación, pues no tenía manera de apoyar a su hijo, ya que además de no contar con las herramientas para tener acceso a las actividades, ella no sabe leer ni escribir.