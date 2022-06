PAN pide que Consejo de AyD actué primero ante la crisis

Foto: Cortesía

El Partido Acción Nacional pide que el Consejo de Administración de Agua y Drenaje sea el primero en actuar ante la crisis hídrica que atraviesa el Estado

Por: Frida Rodríguez

junio, 07, 2022 17:22

Ante la crisis de agua y la implementación de los programas de corte del servicio, los diputados de Acción Nacional, Luis Susarrey, Jesús Gómez y Eduardo Leal, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Agua y Drenaje.

El legislador Susarrey Flores, señaló que esta iniciativa es para que en momentos de crisis hídrica, sea el Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey quien elija cómo actuar ante la situación.

"En casos de emergencia hídrica, el director del organismo tenga que proponer al consejo de agua y drenaje que es un órgano técnico y no político, para que aprueben ese plan y que se siga en forma disciplinada porque no digo que no sumen pero estamos cambiando de estrategias constantemente"

Por su parte, el diputado Jesús Gómez mencionó que este miércoles el titular de Agua y Drenaje está citado en el Congreso Local para que explique el porqué no han funcionado las estrategias establecidas y se han generado una crisis en la población.

