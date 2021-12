PAN hará consulta ciudadana sobre proyecto Vía Libre

El Partido Acción Nacional emprenderá acciones para determinar si el proyecto "Vía Libre" de San Pedro es factible para los ciudadanos

Por: Estrella Gracia

diciembre, 20, 2021 13:22

El Partido Acción Nacional emprenderá acciones para determinar si el proyecto "Vía Libre" de San Pedro es factible y de no ser así, solicitar al municipio que se retracte.

En total serían tres acciones: la realización de un foro con especialistas en desarrollo urbano, en proyectos de movilidad; consulta directa a vecinos del municipio, y apoyo a los vecinos que quisieran interponer un recurso legal o jurídico.

"La primera acción que anunciamos en este momento como partido, es que convocaremos a un foro de expertos en la materia para que nos den su opinión técnica, al margen de consideraciones políticas, sobre la viabilidad de este proyecto; y creo que esto es algo que este alcalde no ha hecho, no ha presentado un estudio técnico que avale este proyecto y ese debe ser un punto de partida para su continuidad o no", dijo Hernán Salinas, presidente estatal del PAN.

El foro iniciaría en el mes de enero y tendría una duración de 3 meses, mientras que la consulta ciudadana ya se está realizando.

Salinas manifestó que si el resultado da que la "Vía Libre" no es factible, esperan que el alcalde Miguel Treviño tenga apertura y dé marcha atrás.