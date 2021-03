Padres de Regina e Isabela exigen justicia tras accidente

Los padres de las dos hermanitas que murieron en el accidente ocurrido sobre la avenida Rómulo Garza, en San Nicolás, pidieron que este caso no quede en el olvido y se castigue al responsable de la tragedia

Monterrey.- Justicia, es lo que exigen los padres de Regina e Isabela, las pequeñas de 5 y 2 años que murieron en un accidente automovilístico en San Nicolás.

Destrozados, Jazmín y David pidieron que esto no quede en el olvido y se castigue al responsable de arrebatarles la vida a sus niñas que apenas empezaban a vivir.

"Lo único que necesitamos es que se les haga justicia a mis hijas, que no vaya a quedar como algo más", declaró Jazmín.

"Justicia para mis dos niñas, apenas eran unos angelitgos, apenas iban a empezar a crecer, a vivir, y no se nos hace justo. Teníamos muchos planes con ellas, es como dice la mamá de mis hijas, uno está preparado para que lo entreguen, no para entregar a sus hijas y lo único que necesitamos es la justicia, que no vaya a quedar impune, ni tampoco en el olvido", declaró David.

Ambos quieren que esto quede como precedente para que ninguna familia tenga que pasar por el dolor tan grande que ellos están sintiendo.

"Yo sé que esto no me las va a regresar (a sus hijas), pero, pues al menos voy a evitar que otra mamá, otro papá, tengan que pasar por lo que nosotros estamos pasando, tener que entregar a nuestras hijas con Dios y eso es algo con lo que ningún papá está preparado, yo creo que los padres preparamos a nuestros hijos para que ellos nos entreguen, pero ningún padre a sus hijos", dijo.

Las muestras de cariño para los padres de Regina e Isabela no han cesado en redes sociales y presenciales, pues la noche de este lunes un grupo de personas, en su mayoría repartidores de comida, dejaron ofrendas en el lugar del accidente e hicieron una caravana hasta las capillas funerarias en San Pedro.

El conductor responsable de este accidente, quien se confirmó que

conducía en estado de ebriedad y con narcóticos en su organism

o, continúa con su proceso lega.