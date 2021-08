Padres de embarazada desaparecida ignoran su vida personal

Gloria Estefania García Lizcano, la joven de 29 años embarazada, que desapareció el 30 de julio, sigue sin ser localizada y sus padres claman su regreso

Por: Elizabeth Cruz

agosto, 04, 2021 10:43

Comentarios

Nuevo León.- De acuerdo con la señora Gloria Lizcano y don Rafael García, su hija era muy reservada en su vida íntima, desconocen si tenía pareja pero sospechan de un hombre llamado Arturo.

"No tenía (pareja), no que nosotros sepamos. Nos referían sus amigas que al parecer tenía una pareja, pero ella a nosotros su vida íntima o personal no nos la comentaba", comentó su papá.

La joven es madre de familia, tiene casi cinco meses de embarazo y sus dos niños; Leonardo Tadeo y Frida María García Lizcano de 5 y 3 años, la extrañan.

Fani, como también la nombran sus padres, salió a las dos de la tarde de su hogar ubicado en la colonia Praderas de San Francisco, desde donde se trasladó en Uber a un edificio de departamentos en la calle Juríca número 6763 en la colonia Lomas de Anáhuac, en San Nicolás.

Según su familia, la joven se vería con unas amigas, sin embargo, al salir de este condominio, volvió a tomar un taxi de plataforma pero sin conocer su paradero pues su última conexión en Whatsapp marcaba las 03:56 de la tarde.

En el edificio departamental se llevará a cabo un cateo, del cual las autoridades esperan una orden para poder ingresar al domicilio.