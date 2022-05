Padres de Debanhi piden no creerle a YouTubers

Madre de Debanhi Escobar aclara que está bien de salud y asegura que continuará luchando por saber qué le pasó a su hija

Por: Jessica Guerra

mayo, 06, 2022 00:20

A través de un video en la cuenta de Instagram de Debanhi, sus padres aclararon rumores que han circulado en redes sociales y aconsejaron no creer toda la información que dan los youtubers en redes sociales.



"No les hagan caso a los youtubers, no estamos pidiendo dinero, no estamos lucrando", pidió el padre.

Por su parte, la madre de Debanhi saludó y aseguró tranquilamente que se encuentra bien de salud.

"Les quiero referir que estoy bien, porque está circulando que estoy enferma, que estoy en el hospital", aclaró la madre de Debanhi.

"Estamos en esa lucha inalcanzable para tratar de encontrar la verdad", dijo el padre.

Además, Mario Escobar habló sobre la credencial de la SNTE de su hija que fue encontrada este jueves y se confirmó que era verdadera.

También Mario Escobar agradeció el apoyo y las muestras de cariño de parte de las dependencias como la secretaría de Educación, el Gobierno de México, la Fiscalía y todas las autoridades que han participado para resolver el caso de la muerte de su hija ocurrida el mes pasado.

Finalmente reiteró que él y su esposa se encuentran bien de salud "con mucha fuerza" y pronto darán más información sobre el canal de YouTube donde revelarán más detalles sobre el seguimiento del caso de Debanhi.