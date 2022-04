Padre de Yolanda reconoce apoyo de Samuel en su búsqueda

Gerardo Martínez señaló que las acciones que tomará el Estado reforzarán el proceso de búsqueda de su hija de 26 años

Por: Redacción INFO7

abril, 28, 2022 12:27

El padre de Yolanda Martínez, quien fue reportada como desaparecida el pasado 31 de marzo en San Nicolás, reconoció el apoyo ofrecido por el gobernador Samuel García para localizar a su hija.

Tras sostener una reunión con el mandatario estatal en el Salón Polivalente de Palacio de Gobierno, señaló que las acciones que tomará el Estado reforzarán el proceso de búsqueda de la joven, de 26 años de edad, quien fue vista por última vez en la colonia Constituyentes de Querétaro, tercer sector.

"El gobernador me recibió y me ofreció tomar acciones, eso ya me ayuda, ya que al final de cuentas lo único que yo espero es encontrar a mi hija", declaró Martínez ante medios de comunicación.

Al respecto, el gobernador de Nuevo León reiteró su compromiso de ayudar en la búsqueda de Yolanda.

Además, dio indicaciones a su gabinete para cerrar filas y apoyar a una de las integrantes de la familia de la joven, quien enfrenta problemas de salud.

"Me ayudan con todo eso hoy mismo, mandan a una ambulancia para revisar a la señora con mucho tacto, que la chequen y cualquier cosa que se requiera al Universitario.

"Lo importante es que cerremos filas todo mundo para dar con Yolanda, y nosotros seguir ayudando", indicó el mandatario estatal.

Cabe destacar que el gobernador Samuel García y Gerardo Martínez, sostendrán otro encuentro este viernes a las 09:00 horas, para conocer los avances de la investigación y búsqueda de Yolanda Martínez.

