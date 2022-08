Ofrece Samuel transparencia en obras de ducto El Cuchillo II

Rechaza gobernador de Nuevo León se presenten ´trampas´ o ´favoritismos´ en asignación de contratos

Por: Fernando González

agosto, 11, 2022 07:11

Comentarios

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se comprometió a que todos los trabajos referentes a El Cuchillo II serán transparentes como el agua.

Y aseguró que no porque se van a construir en tiempo récord debido a la urgencia, las obras del acueducto serán chuecas o tendrán "trampa"; al contrario, serán "cristalinas" y con amplia participación de la iniciativa privada.

El mandatario dijo ayer que no habrá favoritismo para un solo constructor, sino que los contratos se le darán a "10 constructoras y 10 acereras".

"Para no perder tiempo y no andar de desconfiados, este proyecto debe ser más cristalino que el agua; que vuelva la confianza. Con el agua no se juega, menos se politiza y mucho menos se roba", dijo en un evento en palacio de gobierno. Y es que dichas obras pasaron de estar proyectadas a construirse de 4 años a ocho meses, es decir, seis veces más rápido.

García se refirió ayer al proyecto en un evento en el que se lanzó el nuevo portal de transparencia del estado.

Dijo que la obra se hará de una manera "no antes vista", es decir, muy rápido, gracias al decreto que publicó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cual declaró el tema del agua de Nuevo León como asunto de seguridad nacional.

"Se va a hacer de una manera no antes vista porque al ser un decreto de seguridad nacional agiliza procesos de licitación, pero, ojo, y no nos confundamos eso, no es trampa, es urgencia y con la ley en la mano, con la legalidad, vamos a buscar que no haya un constructor y un acerero ocupamos 10 y 10 y diferentes coordinadores para hacer 10 veces más rápido el ducto que originalmente estaba pensado en un plan a tres años y medio.

El tema lo abordó al confirmar la visita a Nuevo León de AMLO el próximo fin de semana, a quien le reconoció el esfuerzo por construir el nuevo "popote" que le dará a la urbe regia el doble de agua de la Presa El Cuchillo de lo que actualmente obtiene.

Puntualizó que se está haciendo un esfuerzo enorme para recaudar los $15,700 millones de pesos que costará el proyecto.

"También aprovecho para decirles que este fin de semana viene el Presidente, estamos haciendo un esfuerzo, voy a decir descomunal, presupuestal, para obtener juntos $15,000 millones de pesos y hacer el acueducto de El Cuchillo.

"El reto de lo que ha dicho el Presidente, y meto las manos que está haciendo todo en su poder, es ocho meses. En este país siempre las obras tardan en el triple, aquí queremos que sea cuatro o cinco meses más rápido", indicó.

Fue el pasado 1 de agosto en su conferencia mañanera cuando AMLO anunció la construcción del acueducto en ocho meses, el cual estaba proyectado a cuatro años.

En una visita previa al estado, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había dicho que la obra arrancaría el otro año, pero ese día, el 1 de agosto, la programaron para el 2 de septiembre y redujeron el plazo.