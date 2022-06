Ofrece IMSS estudios de cáncer de mama y cervicouterino

Brinda IMSS NL más de 2 mil mastografías, exploraciones físicas y estudios de Papanicolaou en Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios

Por: Redacción INFO7

junio, 15, 2022 13:00

Dentro de las actividades de la Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, ofreció el sábado 11 de junio diversas acciones para detectar cáncer de mama y cervicouterino en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de Apodaca, y 68 de Guadalupe.

Con el apoyo de unidades móviles, las UMF No. 66 y 68 del IMSS en el estado ofrecieron mil 118 mastografías a mujeres de 50 a 69 años que no se habían realizado este tipo de estudios en los últimos dos años.

También otorgaron 512 estudios de cáncer cervicouterino a mujeres de entre 25 y 64 años que no se hayan practicado el Papanicolaou en los últimos tres años.

Además, el personal de medicina preventiva en estas unidades realizó 568 exploraciones clínicas en mujeres de 25 años y más.

De igual manera, se realizaron 704 exámenes de diabetes mellitus y mil 064 de hipertensión arterial en población de 20 años y más.

Las y los pacientes atendidos fueron referidos de las UMF No. 14 de Cadereyta, No. 27, 29, 30 y 32 de Guadalupe, No. 19 y 71 de Apodaca, así como la No. 20 del municipio de Juárez.

Las mencionadas unidades tuvieron Ferias de la Salud, donde se ofrecieron loterías de la salud, yoga, bailoterapia y otras actividades.

El enfoque preventivo para la salud de la mujer caracterizó esta Jornada de Continuidad de los Servicios, en la que también hubo 10 mil 297 consultas de medicina familiar, mil 526 consultas de especialidades, 275 cirugías y 110 procedimientos de oftalmología.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS