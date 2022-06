'Nomás chifla la llave, pero no sale nada'; claman por agua

Habitante de la colonia Industrias del Vidrio, en San Nicolás, tiene que comprar a diario a agua, ya que por su estado de salud no puede acarrear botes

Por: Elizabeth Cruz

junio, 07, 2022 08:39

Más secas que la Presa La Boca, así están las llaves de agua en la casa de la señora María Guadalupe Reyna.

La colonia Industrias del Vidrio Tercer Sector, en San Nicolás, ya cumplió una semana sin el vital líquido que tanto les ha hecho falta a los vecinos.

"Bien difícil porque ni tomamos agua, no tenemos agua y no puedo acarrear agua por el estado de la columna que tengo. Lo que hice fue comprar agua y pedirle a alguien que me traiga agua", comentó doña María Guadalupe.

Ya bañarse suena a una utopía para la familia Reyna.

Ni de 04:00 a 10:00 de la mañana, les llega el líquido.

"No es cierto, porque ahí está uno todo desvelado y no sale el agua, no llega. Que se acaba a las 10:00 ¡pues ni a las 10! Antes de perdido nos dejaban un hilito de agua y ahora y ni hilito", comentó.

Doña María Guadalupe gasta un aproximado de 120 pesos diarios para poder comprar el agua embotellada.

Aunque Agua y Drenaje de Monterrey instaló una cisterna en el parque, para ella es difícil poder cargar las enormes tinas de agua, sin embargo no pierde la esperanza de que algún día la presión vuelva a crecer.