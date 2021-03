Noé Chávez se tira al suelo y acusa a tránsito de "atropellarlo"

Gran revuelo ha causado el candidato del PAN a la alcaldía de Juárez, Nuevo León, Noé Chávez luego de que los usuarios calificaran como "un show" la transmisión en vivo en la que se observa que se tira al suelo acusando a un elemento de tránsito de atropellarlo

| 19/03/2021 | ionicons-v5-c 13:45 | Patricia Agüero |

Juárez.- Los hechos se registraron en el municipio de Juárez, donde Noé Chavéz es candidato a la alcaldía, en su transmisión en vivo, que posteriormente eliminó de su cuenta de Facebook, acusaba a un oficial de Vialidad y Tránsito municipal de haberlo atropellado.

Fue sobre una avenida principal del municipio, donde el candidato le reclamó al oficial de llevar a cabo, según él, una presunta cacería sobre los automovilistas que llevaban propagan política de él.

El oficial de tránsito que se mantuvo en todo momento tranquilo y no respondió a las acusaciones del candidato, optó por subirse a la patrulla, sin embargo, Noé Chavéz, se puso frente a la patrulla para impedir que se retirara.

En la transmisión que realizó en vivo en su red social Facebook, se ve cuando Chavéz cae al suelo y comienza a gritar que lo han atropellado, pero luego borra el video.

Este Noe Chávez ocupa otro regaño de la Lic Maria Julia por pésimo Actor ... ya dejé de hacerse la víctima que no le queda !!! pic.twitter.com/bUf2CybCbM — #LoQuePasaEnSN®? (@QuePasaEnSN) March 19, 2021

"Me atropelló, háblale a la ambulancia, me atropellaste, ¿porqué me atropellaste, estoy parado enfrente, porqué me atropellaste? Quiero a la autoridad, me duele el codo, quiero que me lleves a revisar", gritaba el candidato Noé Chavéz.

El oficial de Tránsito bajó de su patrulla, y negó que lo hubiera atropellado, mientras las acusaciones en su contra continuaban.

Finalmente, el oficial regresa a la patrulla y se retira del lugar, mientras Noé Chavéz le grita: "Huye como cobardes, son unos cobardes", mientras los usuarios en redes criticaban su conducta.