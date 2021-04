'No tengo cola que me pisen': Adrián de la Garza

El candidato a la Gubernatura de Nuevo León aseguró que 'no tiene cola que le pisen' y además aclaró que no viajó a Texas para vacunarse contra el Covid

| 14/04/2021 | ionicons-v5-c 21:20 | - Olivia Martínez |

Monterrey.- Tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a los priístas Rodrigo Medina y Francisco Cienfuegos, este miércoles el candidato a la gubernatura por la Coalición PRI-PRD, "Va Fuerte por Nuevo León", Adrián de la Garza, dijo que no tiene cola que le pisen, y además aclaró que no se vacunó contra el Covid-19 en la visita que hizo a Estados Unidos.

"Que me investiguen, que chequen, no tengo nada que ocultar, la UIF y las autoridades investigadoras... lo que digan por ahí, rumores o lo que sea, a mí me tiene sin cuidado, yo estoy trabajando por Nuevo León, no tengo cola que me pisen, que chequen lo que tengan que checar", expresó.

-¿Aprovechó para vacunarse?

"No, no, no, me pueden revisar de la forma que quieran, si quieren me quito la camisa, me checan los brazos, no tengo la vacuna, no me he vacunado", respondió.

"Yo me voy a vacunar cuando como mexicano me toque la posibilidad de vacunarme... tengo ya muchos años que tomo vitaminas, y a lo mejor eso es lo que me ha ayudado, la vitamina B, la vitamina D, la vitamina C, la tomo desde hace muchos años, el Zinc, la vitamina E, en fin, hay una serie de vitaminas, a la mejor por eso no me ha dado", explicó.